Zidane: "Nessun rimpianto per la testata a Materazzi"

Alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia di Mancini, il ct della Francia torna sull'episodio che gli costò l'espulsione nella finale dei Mondiali di Germania 2006 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Non è orgoglioso ma non rinnega nemmeno ciò che ha fatto. Zinedine Zidane ha detto di non provare rimpianti per la testata a Marco Materazzi nella finale dei Mondiali del 2006, pur ribadendo di non andare fiero di quel gesto che lasciò la Francia in 10 nel momento più caldo del match e che gli impedì di calciare il rigore nella sequenza dei tiri dal dischetto con cui l'Italia vinse poi il titolo.

La prima in casa da ct contro gli Azzurri Zidane si prepara al debutto casalingo da ct della Francia proprio contro l'Italia, la stessa nazionale con la quale si era mestamente chiusa la sua carriera da calciatore in maglia bleu. Alla vigilia della sfida di Nations League contro la Nazionale di Roberto Mancini, il ct è tornato sull'episodio che gli costò l'espulsione nella finale di Berlino: "Non ho rimpianti, perché ha fatto parte della mia carriera", ha dichiarato in conferenza stampa allo Stade de France. "Non sono orgoglioso di quello che è successo. L'ho detto più e più volte, ma fa parte della mia carriera: non si possono fare soltanto cose meravigliose".

"Per fortuna ho fatto cose più belle" "Le immagini saranno sempre lì a ricordarmi quello che è successo nel 2006, perché vengono mostrate continuamente", ha aggiunto sorridendo. "Fortunatamente non ho fatto soltanto quello, ci sono state altre cose più belle, quindi cerco di pensare soprattutto agli aspetti positivi". Con Materazzi, ha spiegato, non ci sono stati più rapporti dopo quella serata: "Nel 2006 non sapevo che sarei diventato allenatore. Pensavo fosse la fine, quindi per me è stato davvero difficile", ha aggiunto.