La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse argentino il 6 ottobre, prima della gara d'addio all'Albiceleste in programma allo stadio Monumental. "Vogliamo celebrare una persona umile e tenace, che funge da esempio e ambasciatore della nostra cultura popolare e della nostra identità nazionale", ha sottolineato il rettore dell'ateneo

L'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi, come forma di riconoscimento della sua carriera sportiva e del modo in cui ha rappresentato l'Argentina. La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse il 6 ottobre, prima della sua partita di addio alla Nazionale allo stadio Monumental di Buenos Aires. La delibera - approvata all'unanimità dal Consiglio superiore dell'Uba - sottolinea come "la sua carriera rappresenti un esempio di eccellenza, perseveranza, umiltà e condotta etica nella professione, oltre che di impegno nel rappresentare la Repubblica argentina: valori che questa Università promuove storicamente".

"Un esempio e ambasciatore della nostra cultura e identità"

"Al di là di quanto tutti gli argentini conoscano Messi - e a prescindere dai numeri e dalle statistiche che ne attestano lo status di atleta - vogliamo anche celebrare una persona umile e tenace, che funge da esempio e ambasciatore della nostra cultura popolare e della nostra identità nazionale", ha sottolineato il rettore dell'ateneo, Ricardo Gelpi, ricordando i quattro titoli consecutivi vinti dalla 'Pulga' con l'Albiceleste (Coppa America 2021, Finalissima 2022, Mondiale 2022 in Qatar e Coppa America 2024).