Europei 2032, i 14 stadi candidati a ospitare le partite in Italia

La Figc ha presentato la propria candidatura solitaria e ufficiale come paese ospitante dell’Europeo 2032 nel febbraio 2022, rinunciando di fatto a quella presentata in precedenza per l’edizione 2028 del torneo, che è stata poi assegnata a cinque federazioni, Inghilterra, Irlanda, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Una comunità di intenti straordinaria per questi paesi, che conferma la diffusione sempre più elevata di candidature congiunte per ospitare i tornei internazionali di calcio, dallo scorso Mondiale disputatosi in Canada, Messico e Stati Uniti, al prossimo del 2030, che sarà ospitato da Spagna, Portogallo e Marocco, con partite celebrative anche in Argentina, Paraguay e Uruguay, per festeggiare proprio il centenario della prima Coppa del Mondo organizzata a Montevideo. L’altra grande pretendente per l’Europeo del 2032 era invece la Turchia, che aveva fatto richiesta per poter ospitare quell’edizione o eventualmente quella del 2028, mentre venne esclusa la domanda presentata dalla Russia, estromessa da tutte le competizioni Uefa per aver invaso l’Ucraina. Dopo un periodo di riflessione, Italia e Turchia hanno deciso nel luglio del 2023 di presentare una candidatura congiunta, poi accettata dalla Uefa nel mese di ottobre, spingendo la Federazione ad accelerare nel rinnovamento delle infrastrutture. Così due anni dopo il ministro dello sport Andrea Abodi ha nominato un commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, con l’obiettivo di rendere più concreto l’aiuto della politica nel portare a termine i progetti, e si è ora arrivati a presentare nelle scadenze prefissate un dossier di 14 stadi candidati per 13 città, che ora la Uefa valuterà in una fase di istruttoria. Quando Nyon avrà concluso le verifiche di conformità, tra cui la compatibilità infrastrutturale e 120 requisiti operativi, verranno poi stabiliti i cinque stadi designati, che ospiteranno le partite di Euro2032 insieme ad altri cinque stadi scelti dalla Turchia. Attualmente favoriti sono l’Allianz Stadium di Torino, lo stadio Olimpico, i nuovi stadi della Roma e di Milano, mentre è ampia la concorrenza per l’ultimo posto.