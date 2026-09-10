Il primo anno nel Circus è servito a fare esperienza tra alti e bassi. Antonelli ha chiuso il Mondiale 2025 al settimo posto in classifica piloti, con 150 punti e tre podi in gara, ai quali si è aggiunto un piazzamento nella Sprint in Brasile. Una stagione d'apprendistato con un avvio incoraggiante e un tratto più complicato nella parte europea del campionato, come è normale per un debuttante alle prese con circuiti, vetture e pressione di un livello mai affrontato prima.