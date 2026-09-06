Introduzione

Sei Gran Premi vinti su 12 gare: il 2026 sulle ruote di Andrea Kimi Antonelli sembra essere inarrestabile. A soli vent'anni, Antonelli sta dimostrando che le previsioni di Toto Wolff, amministratore delegato di Mercedes AMG F1, si sono rivelate corrette: puntiamo sul giovane pilota bolognese, ci farà divertire. E così sta facendo. Nella domenica di Monza, il talento della Mercedes ha iniziato la gara diciannovesimo sulla griglia di partenza. Poi, via via che aumentavano i giri, aumentavano anche le posizioni scalate da Antonelli fino al duello finale con George Russell, suo compagno di team. E così il primo posto, a pochi giri dal traguardo. Una rimonta così inimmaginabile che l'onda rossa dei tifosi Ferrari accorsi a Monza per il duo Leclerc-Hamilton hanno festeggiato il primo italiano che dopo 60 anni ha vinto il Gran Premio di Monza.