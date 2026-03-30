Kimi Antonelli, chi è il pilota che ha rotto il digiuno italiano in F1

Il 19enne pilota bolognese ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando il Gp di Cina a Shanghai al volante della sua Mercedes. Un successo bissato due settimane dopo a Suzuka, in Giappone, e che corona una carriera breve, ma già ricca di successi e record personali. A cominciare da quello di poleman più giovane della storia. Dalle origini del nome a una fugace apparizione cinematografica, il ritratto del talento italiano che fa sognare gli appassionati di motori