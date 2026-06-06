Mondiali 2026, i 16 stadi che li ospiteranno in Canada, Usa e Messico

I Campionati del Mondo al via il prossimo 11 giugno si svolgeranno in tre Paesi e in 16 impianti distribuiti tra Stati Uniti (11 sedi di gara), Messico (tre sedi) e Canada (due sedi). La finale del torneo, che per la prima volta vedrà la partecipazione di 48 squadre, si terrà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York-New Jersey. L'Azteca di Città del Messico sarà il primo stadio a ospitare tre edizioni della Coppa del Mondo