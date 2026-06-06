Mondiali 2026, i 16 stadi che li ospiteranno in Canada, Usa e Messico

Mondiali 2026: tutti gli stadi che ospiteranno le partite in Canada, Usa e Messico
I Campionati del Mondo al via il prossimo 11 giugno si svolgeranno in tre Paesi e in 16 impianti distribuiti tra Stati Uniti (11 sedi di gara), Messico (tre sedi) e Canada (due sedi). La finale del torneo, che per la prima volta vedrà la partecipazione di 48 squadre, si terrà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York-New Jersey. L'Azteca di Città del Messico sarà il primo stadio a ospitare tre edizioni della Coppa del Mondo
- Se nel corso degli anni questo stadio è stato abituato a ospitare le superstar della Nfl, nel 2026 accoglierà il meglio che il calcio ha da offrire. Impianto polifunzionale inaugurato nel 2010, ospita attualmente i New York Giants e i New York Jets della Nfl ed è stato teatro della finale della Copa America Centenario 2016, quando il Cile sconfisse ai rigori l'Argentina di Lionel Messi. Sarà il palcoscenico della finalissima in programma il 19 luglio
- Dalla sua apertura nel 2009, l'impianto è stato la casa dei Dallas Cowboys, cinque volte vincitori del Super Bowl, e nel corso degli anni ha ospitato anche la Gold Cup e le partite della nazionale messicana. È uno degli stadi più grandi negli Usa e quello con la maggior capienza dei Mondiali. Qui si sono esibiti - tra gli altri - Paul McCartney, gli U2 e Taylor Swift
- Lo stadio di Atlanta è stato progettato per offrire un'esperiena irripetibile ai tifosi che lo visitano. Con un'altezza di oltre 90 metri, è dotato di un tetto retrattile unico nel suo genere, di un display video a 360 gradi ed è stato definito lo stadio più sostenibile del mondo. L'impianto ospita l'Atlanta United della Major League Soccer e gli Atlanta Falcons della Nfl
- Il Kansas City Stadium, uno degli stadi meno recenti e meno legati al calcio, è riconosciuto dal Guinness World Records come l'impianto sportivo all'aperto più rumoroso del mondo. Lo stadio, che ospita i Kansas City Chiefs della Nfl, ha raggiunto il livello record di 142,2 decibel quando i Chiefs hanno affrontato i New England Patriots nel 2014
- L'impianto di Houston, che ha già ospitato partite delle nazionali di Usa e Messico e tre incontri della Copa America Centenario nel 2016, ha un grande curriculum calcistico. Inaugurato nel 2002, l'impianto, che ospita anche il famoso Houston Rodeo, ha un tetto retrattile ed è famoso per la sua sezione "Bull Pen", che ospita il settore più rumoroso del tifo casalingo degli Houston Texans della Nfl
- L'impianto di Los Angeles è la sede più recente scelta per ospitare la Coppa del Mondo essendo stato inaugurato nel settembre 2020. Si trova a soli 30 minuti di auto dal famoso Rose Bowl Stadium di Pasadena, che ha ospitato la finale della Coppa del Mondo del 1994. Nel 2028 ospiterà le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi
- Il Philadelphia Stadium è stato inaugurato nell'agosto 2003 con un'amichevole di grande prestigio tra Manchester United e Barcellona, con Ronaldinho che ha mandato in porta Patrick Kluivert per il primo gol dell'impianto. Negli anni successivi ha ospitato le partite della nazionale statunitense, la finale della Gold Cup del 2015 e ancora il Manchester United
- Uno tra gli stadi più recenti incaricati di ospitare il torneo, il San Francisco Bay Area Stadium si trova nella città di Santa Clara. Qui si sono svolte partite di Mls, amichevoli internazionali, la Copa America, l'International Champions Cup e la Gold Cup (compresa una finale)
- Lo stadio di Boston, casa dei New England Revolution della Mls e dei New England Patriots della Nfl, è stato sottoposto a un importante progetto di ristrutturazione in vista del Mondiale. L'impianto vanta il più grande tabellone video da stadio ad alta definizione del Paese, 50mila metri quadrati di spazi di ospitalità e una connessione totale tra tutti i livelli degli spalti
- Il Miami Stadium ospita, tra le altre cose, i Miami Dolphins, il Gran Premio di Miami di Formula 1 e il torneo di tennis Miami Open. Dal 2020 a Miami c'è una nuova squadra, l'Inter (Miami) di proprietà di David Beckham. Ma la franchigia non gioca ancora qui. Si è però giocato un Real Madrid-Barcellona (amichevole), oltre a sei Super Bowl
- Lo stadio presenta una particolare forma a ferro di cavallo, con un'estremità nord aperta che offre una splendida vista sullo skyline di Seattle. Entrato per due volte nel Guinness World Records come stadio all'aperto più rumoroso, nel settembre e nel dicembre 2013, è diventato il fortino dei Seattle Sounders della Mls e dei Seattle Seahawks della Nfl
- Un vero e proprio tempio del calcio, il primo a ospitare tre Mondiali dopo quelli che hanno visto trionfare Pelé e Diego Armando Maradona nelle finali del 1970 e del 1986. Non solo, l'Azteca è stato anche teatro della 'Partita del secolo' (Italia-Germania 4-3, Mondiali 1970) e del 'Gol del Secolo' (Maradona contro l'Inghilterra nel Mondiale 1986)
- La squadra messicana del Monterrey gioca in questo impianto ultra-moderno, dotato di soluzioni energetiche compatte e tecniche all'avanguardia. Tra le sue particolarità c'è la perfetta vista sul Cerro de la Silla, la montagna che sovrasta il campo e dona inquadrature mozzafiato
- Edificato su un terreno rialzato e con un design sferico simile a un anfiteatro, l'Estadio Guadalajara è certamente uno degli impianti più appariscenti che ospiteranno le partite della Coppa del Mondo. A inaugurarlo fu il Manchester United di Ferguson, in un'amichevole contro il Guadalajara
- Giunto al suo 40esimo anno di vita, ha già accolto una finale di un Mondiale, quello femminile del 2015 vinto dagli Usa, così come alcuni eventi delle Olimpiadi invernali del 2010. È dotato di un tetto retrattile che può essere aperto o chiuso nel giro di 20 minuti
- Lo stadio di Toronto è stato costruito appositamente per ospitare la Coppa del Mondo Under 20 del 2007 e ha ospitato la finale che ha visto trionfare l'Argentina. L'impianto ha ospitato il punto più alto della nazionale canadese recente: la vittoria sulla Giamaica nelle qualificazioni per il Mondiale in Qatar che è valsa il biglietto per l'ultima Coppa del Mondo in Qatar