Mondiali 2026, i 16 stadi che li ospiteranno in Canada, Usa e Messico

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Mondiali 2026: tutti gli stadi che ospiteranno le partite in Canada, Usa e Messico

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I Campionati del Mondo al via il prossimo 11 giugno si svolgeranno in tre Paesi e in 16 impianti distribuiti tra Stati Uniti (11 sedi di gara), Messico (tre sedi) e Canada (due sedi). La finale del torneo, che per la prima volta vedrà la partecipazione di 48 squadre, si terrà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York-New Jersey. L'Azteca di Città del Messico sarà il primo stadio a ospitare tre edizioni della Coppa del Mondo

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epa13005627 Marquinhos of PSG (C) and his teammates celebrate with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

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