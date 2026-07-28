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Cucurella mantiene la promessa: tatuaggio per De la Fuente. FOTO

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Dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali, Marc Cucurella ha mantenuto la promessa fatta prima del torneo. Il difensore si è tatuato sul braccio sinistro il volto del commissario tecnico Luis de la Fuente, raffigurato con la Coppa del Mondo. Ecco le immagini della realizzazione e del risultato finale

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