Cucurella mantiene la promessa: tatuaggio per De la Fuente. FOTO

Dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali, Marc Cucurella ha mantenuto la promessa fatta prima del torneo. Il difensore si è tatuato sul braccio sinistro il volto del commissario tecnico Luis de la Fuente, raffigurato con la Coppa del Mondo. Ecco le immagini della realizzazione e del risultato finale
- Prima dei Mondiali 2026, Marc Cucurella aveva promesso che si sarebbe tatuato il volto del commissario tecnico Luis de la Fuente in caso di vittoria della Spagna. Dopo il successo in finale contro l’Argentina, il difensore ha rispettato l’impegno scegliendo un ritratto dell’allenatore con la Coppa del Mondo.
- La carriera di Cucurella è iniziata nei settori giovanili dell’Espanyol e del Barcellona. Dopo il percorso nella cantera blaugrana, il laterale ha trovato continuità lontano dal Camp Nou, costruendo passo dopo passo una carriera arrivata fino ai trionfi con la nazionale spagnola.
- Dopo le prime presenze con il Barcellona, Cucurella ha avuto all’Eibar una delle prime occasioni per mettersi stabilmente in mostra nella Liga. La sua intensità, la capacità di giocare su tutta la fascia sinistra e la duttilità tattica hanno accompagnato la successiva crescita nel calcio spagnolo.
- Con il Getafe, Marc Cucurella si è imposto come uno dei laterali più interessanti della Liga, guadagnandosi anche l’esordio con la nazionale maggiore. Le prestazioni offerte con il club madrileno hanno aperto la strada al trasferimento in Premier League.
- Nel 2021 Cucurella è passato al Brighton, adattandosi rapidamente al ritmo e all’intensità del calcio inglese. Utilizzato da terzino, esterno a tutta fascia e anche nella linea difensiva a tre, lo spagnolo ha attirato l’attenzione dei principali club della Premier League.
- Nell’estate del 2022 Marc Cucurella è stato acquistato dal Chelsea dopo una sola stagione al Brighton. Il suo percorso a Londra ha attraversato momenti difficili, cambi di allenatore e una progressiva crescita che lo ha portato a diventare un elemento sempre più importante della squadra.
- Luis de la Fuente ha avuto un ruolo decisivo nella consacrazione internazionale di Cucurella, trasformandolo in un punto fermo della fascia sinistra della Spagna. Il tatuaggio con il ct e la Coppa rappresenta il rapporto nato durante il ciclo vincente della nazionale.
- Convocato per gli Europei del 2024, Cucurella ha conquistato il posto da titolare superando le gerarchie iniziali. Le sue prestazioni hanno contribuito al percorso perfetto della Spagna, capace di vincere tutte le sette partite disputate e di conquistare il quarto titolo continentale della propria storia.
- Nella finale di Euro 2024 contro l’Inghilterra, Marc Cucurella ha servito a Mikel Oyarzabal il pallone del definitivo 2-1 a pochi minuti dal termine. Un’azione diventata uno dei momenti più importanti della sua carriera e del trionfo spagnolo a Berlino.
- Al termine degli Europei 2024, Cucurella è stato inserito dalla Uefa nella squadra ideale del torneo. Il riconoscimento ha certificato il peso avuto dal laterale nel sistema di Luis de la Fuente, sia nella fase difensiva sia nella costruzione del gioco.
- Dopo un avvio complicato a Londra, Cucurella ha conquistato progressivamente la fiducia del Chelsea grazie alla propria aggressività, alla disponibilità tattica e alla capacità di giocare in più ruoli. Le sue prestazioni sono state definite “fenomenali” dall’allenatore Enzo Maresca.
- Con il Chelsea, Marc Cucurella ha vinto la Conference League e il Mondiale per club, aggiungendo due trofei internazionali al titolo europeo conquistato con la Spagna. Questi successi hanno preceduto il suo ritorno nella Liga.
- Nel giugno 2026 Cucurella ha lasciato il Chelsea per trasferirsi a titolo definitivo al Real Madrid. Il ritorno in Spagna è arrivato dopo quattro stagioni nel calcio inglese e alla vigilia della fase decisiva dei Mondiali.
- Tra gli episodi più significativi dei Mondiali 2026 c’è la vittoria per 3-0 contro l’Austria nei sedicesimi di finale. Cucurella ha fornito due assist a Mikel Oyarzabal e ha partecipato anche alla costruzione della terza rete della Spagna.
- Nel cammino mondiale, Cucurella ha confermato il proprio valore anche nella fase difensiva. In semifinale contro la Francia è riuscito a limitare l’esterno Michael Olise, contribuendo alla qualificazione della Spagna per la finale contro l’Argentina.
- Il 19 luglio 2026 Marc Cucurella ha conquistato il Mondiale con la Spagna, vittoriosa per 1-0 sull’Argentina dopo i tempi supplementari. La rete decisiva di Ferran Torres al 106° minuto ha consegnato alla nazionale il secondo titolo mondiale della sua storia.
- Dopo avere giocato tutte le otto partite del torneo e contribuito a sette gare concluse senza subire gol, Cucurella ha celebrato il successo mondiale con l’omaggio a Luis de la Fuente. Sui social il difensore ha accompagnato le immagini della seduta con il messaggio: “Promessa mantenuta”.