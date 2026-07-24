Donnarumma e Alessia Elefante, nozze a Locorotondo. FOTO

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella chiesa di San Giorgio Martire, a Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria. Il borgo pugliese ha accolto la coppia, i familiari e gli invitati con addobbi, transenne e cori da stadio. Tra gli ospiti anche Erling Haaland, Roberto Mancini e il duo comico Pio e Amedeo. Ecco le immagini della cerimonia.