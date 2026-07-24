Donnarumma e Alessia Elefante, nozze a Locorotondo. FOTO

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella chiesa di San Giorgio Martire, a Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria. Il borgo pugliese ha accolto la coppia, i familiari e gli invitati con addobbi, transenne e cori da stadio. Tra gli ospiti anche Erling Haaland, Roberto Mancini e il duo comico Pio e Amedeo. Ecco le immagini della cerimonia.
- Alessia Elefante poco prima del matrimonio con Gianluigi Donnarumma, celebrato nella chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo.
- L’arrivo di Alessia Elefante nel centro storico di Locorotondo, dove le nozze con Donnarumma sono state celebrate poco dopo le 18.
- Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante dopo il matrimonio nella chiesa di San Giorgio Martire, nel cuore della Valle d’Itria.
- La coppia al termine della celebrazione. Il matrimonio, tenuto riservato per settimane, ha richiamato nel borgo decine di persone.
- Alessia Elefante durante le fasi che hanno preceduto l’ingresso nella chiesa. Nel borgo l’attesa per l’evento era iniziata già dalla mattina.
- Tra gli ospiti delle nozze anche Erling Haaland, compagno di squadra di Donnarumma al Manchester City.
- Gianluigi Donnarumma raggiunge il luogo della cerimonia, accolto dalle persone radunate nel centro di Locorotondo.
- Lo sposo attraversa il borgo tra curiosi e tifosi. Per ragioni di sicurezza, il centro storico era stato completamente transennato.
- Tra gli invitati anche Roberto Mancini, accolto insieme a Haaland e allo stesso Donnarumma dai cori delle persone presenti.
- Parenti e amici della coppia hanno raggiunto Locorotondo per la celebrazione. La lista completa degli invitati è rimasta riservata.
- Alessia Elefante si dirige verso la chiesa di San Giorgio Martire, accompagnata lungo il percorso predisposto nel borgo antico.
- La sposa nei pressi della chiesa prima della celebrazione. Le nozze erano state organizzate mantenendo il massimo riserbo sulla location.
- Alessia Elefante attraversa il centro storico, allestito per ore con addobbi e decorazioni in vista del matrimonio.
- Donnarumma saluta le persone presenti nel borgo. L’arrivo del portiere della Nazionale è stato accompagnato da cori da stadio.
- Invitati e curiosi nel centro di Locorotondo, trasformato per un giorno nel cuore di un evento mondano e internazionale.
- Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante festeggiano dopo il sì, pronunciato poco dopo le 18 nella chiesa di San Giorgio Martire.
- La coppia saluta le persone presenti al termine della celebrazione. Dopo la cerimonia, gli invitati erano attesi a un party esclusivo a Fasano.
- Roberto Mancini all’esterno della chiesa. L’ex commissario tecnico della Nazionale era tra gli ospiti annunciati della cerimonia.
- Gli sposi si fermano tra parenti, amici e invitati. Alla cerimonia hanno partecipato anche compagni di squadra del portiere azzurro
- Donnarumma e Alessia Elefante celebrano il matrimonio tra le persone radunate nel borgo. La festa è poi proseguita in una struttura di Fasano