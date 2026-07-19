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Trump al MetLife Stadium per la finale dei Mondiali. FOTO

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in elicottero al MetLife Stadium, nel New Jersey, per assistere alla finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna. In tribuna, accanto alla moglie Melania Trump e al presidente della Fifa Gianni Infantino, è stato inquadrato durante l’inno nazionale statunitense cantato da Jennifer Hudson. Ecco le immagini dell’arrivo e della cerimonia allo stadio.

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