Trump al MetLife Stadium per la finale dei Mondiali. FOTO

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in elicottero al MetLife Stadium, nel New Jersey, per assistere alla finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna. In tribuna, accanto alla moglie Melania Trump e al presidente della Fifa Gianni Infantino, è stato inquadrato durante l’inno nazionale statunitense cantato da Jennifer Hudson. Ecco le immagini dell’arrivo e della cerimonia allo stadio.
- L’elicottero presidenziale Marine One si avvicina al MetLife Stadium. Donald Trump è arrivato dal suo golf club di Bedminster, nel New Jersey, per assistere alla finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna.
- Un elicottero della formazione presidenziale sorvola il MetLife Stadium, accanto a una bandiera degli Stati Uniti, poco prima dell’arrivo del presidente Donald Trump.
- La formazione di elicotteri presidenziali sorvola il MetLife Stadium durante la cerimonia che precede la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna.
- Donald Trump prende posto nella tribuna d’onore insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino e ad altre autorità, tra cui i reali di Spagna. La delegazione assiste alla cerimonia prima della finale tra Argentina e Spagna.
- Donald Trump, dietro la vetrata di sicurezza, fa il saluto militare durante l’inno nazionale statunitense cantato da Jennifer Hudson. Accanto a lui la moglie Melania Trump e il presidente della Fifa Gianni Infantino. Secondo quanto riferito dall’Ansa, dagli spalti non si sono levati fischi.