Trump al MetLife Stadium per la finale dei Mondiali. FOTO

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in elicottero al MetLife Stadium, nel New Jersey, per assistere alla finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna. In tribuna, accanto alla moglie Melania Trump e al presidente della Fifa Gianni Infantino, è stato inquadrato durante l’inno nazionale statunitense cantato da Jennifer Hudson. Ecco le immagini dell’arrivo e della cerimonia allo stadio.