La finale tra Spagna e Argentina

Spagna e Argentina sono le due squadre più vincenti degli ultimi anni: l'Albiceleste, alla sua terza finale nelle ultime quattro edizioni del Mondiale, è campione del mondo in carica e bicampione d’America; la Roja è campione d'Europa dopo il trionfo nel 2024, il quarto della sua storia. Tuttavia, quella tra Spagna e Argentina è una finale mondiale inedita: le due nazionali si sono incontrate nella fase finale del Mondiale maschile solo nel 1996, nella prima giornata del Gruppo 2, quando a vincere furono i sudamericani. Considerando tutti i precedenti, invece, regna l’equilibrio: su 14 partite, ci sono state sei vittorie a testa e due pareggi. La finale di stasera, quindi, spezzerà questo equilibrio. L’Argentina è arrivata all’ultimo atto del torneo dopo aver battuto l’Inghilterra 2-1, mentre la Spagna ha sconfitto 2-0 la Francia: è la seconda finale tutta ispanofona della storia, dopo la prima tra Uruguay e Argentina nel 1930. Questa finale rappresenta anche la prima sfida tra Lionel Messi e Lamine Yamal, i due campioni con vent’anni di differenza cresciuti nel vivaio del Barcellona: il primo è nato il 24 giugno 1987, il secondo 13 luglio 2007.