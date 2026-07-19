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Mondiali 2026, alle 21 la finale tra Spagna e Argentina. Le probabili formazioni

Sport
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A New York, stasera, l’ultimo atto del torneo: gli uomini di de la Fuente vogliono conquistare la seconda stella, 16 anni dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica; quelli di Scaloni vanno a caccia del quarto titolo iridato, il secondo consecutivo. Ieri la finale per il terzo posto è stata vinta dall’Inghilterra, che ha battuto 6-4 la Francia 

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Ultimo atto dei Mondiali 2026: alle 21, al MetLife Stadium di New York, si gioca la finale della Coppa del mondo tra la Spagna e l’Argentina. Gli uomini di Luis de la Fuente vogliono conquistare la seconda stella, 16 anni dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica. Quelli di Lionel Scaloni vanno a caccia del quarto titolo iridato, il secondo consecutivo. Ieri la finale per il terzo posto è stata vinta dall’Inghilterra, che ha battuto 6-4 la Francia ed è tornata sul podio a 60 anni dal Mondiale vinto.

La finale tra Spagna e Argentina

Spagna e Argentina sono le due squadre più vincenti degli ultimi anni: l'Albiceleste, alla sua terza finale nelle ultime quattro edizioni del Mondiale, è campione del mondo in carica e bicampione d’America; la Roja è campione d'Europa dopo il trionfo nel 2024, il quarto della sua storia. Tuttavia, quella tra Spagna e Argentina è una finale mondiale inedita: le due nazionali si sono incontrate nella fase finale del Mondiale maschile solo nel 1996, nella prima giornata del Gruppo 2, quando a vincere furono i sudamericani. Considerando tutti i precedenti, invece, regna l’equilibrio: su 14 partite, ci sono state sei vittorie a testa e due pareggi. La finale di stasera, quindi, spezzerà questo equilibrio. L’Argentina è arrivata all’ultimo atto del torneo dopo aver battuto l’Inghilterra 2-1, mentre la Spagna ha sconfitto 2-0 la Francia: è la seconda finale tutta ispanofona della storia, dopo la prima tra Uruguay e Argentina nel 1930. Questa finale rappresenta anche la prima sfida tra Lionel Messi e Lamine Yamal, i due campioni con vent’anni di differenza cresciuti nel vivaio del Barcellona: il primo è nato il 24 giugno 1987, il secondo 13 luglio 2007.

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Le probabili formazioni di Spagna-Argentina (live alle 21)

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. Ct. Scaloni

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