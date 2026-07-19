È però la Fifa stessa il vero vincitore economico dei Mondiali. Come spiega alla Bbc Marion Laboure, senior strategist di Deutsche Bank Research, la Federazione si avvicina ai 13-15 miliardi di dollari di ricavi (in quattro anni), tra la vendita dei diritti televisivi, i diritti di licenza e di ospitalità, gli accorsi stretti con gli sponsor e la vendita dei biglietti (su cui la Fifa trattiene due commissioni, il 15% dall'acquirente e il 15% dal venditore). Nel 2022 la cifra generata era la metà: 7,6 miliardi di dollari. L’impennata è dovuta principalmente all’allargamento del torneo a 48 squadre (per la prossima edizione si sta pensando di arrivare fino a 64).