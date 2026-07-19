Introduzione
Manca pochissimo all’atto conclusivo dei Mondiali 2026, disputati in Messico, Stati Uniti e Canada (IL TABELLONE CON TUTTE LE PARTITE). A sfidarsi saranno Spagna e Argentina, che hanno superato rispettivamente Francia e Inghilterra nelle semifinali: è la prima finale tra le due Nazionali e solo la seconda sfida in una Coppa del Mondo. Ecco le probabili formazioni per la partita di questa sera (si gioca dalle 21, ora italiana)
Quello che devi sapere
La finale del Mondiale 2026
La finale del Mondiale 2026 si giocherà questa sera, domenica 19 luglio, alle 21 (ora italiana), al MetLife Stadium di New York negli Stati Uniti. In campo si affrontano i campioni d’Europa della Spagna - guidati dal ct Luis de la Fuente Castillo e dalla giovane stella del Barcellona Lamine Yamal - e i campioni del Mondo in carica dell’Argentina capitanati da Leo Messi, in quella che con ogni probabilità sarà l’ultima apparizione del fenomeno 39enne in un campionato mondiale.
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La probabile formazione della Spagna
Secondo le indiscrezioni della vigilia, la Nazionale allenata da De La Fuente dovrebbe scendere in campo in finale così:
SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
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La probabile formazione dell’Argentina
Dall’altro lato del campo invece, la Nazionale allenata da Lionel Scaloni dovrebbe scendere in campo in finale così:
ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone; Messi, Julian Alvarez.
L’unico precedente tra le due squadre
Come ricordato dalla Fifa, c’è un solo precedente ai Mondiali tra Spagna e Argentina: bisogna risalire al 1966, nella sfida a Villa Park in Inghilterra. Si trattava della partita d'esordio del girone e l'Albiceleste si è imposta per 2-1. A decidere l’incontro per l'Argentina fu il centravanti Luis Artime, autore di tutte e due le reti, intervallate dal gol del centrocampista Pirri per la Spagna. Quell’edizione del Mondiale fu vinta dall’Inghilterra.
Messi contro Yamal
Quella di stasera è vista da molti come la sfida tra Yamal, giovane astro nascente della Spagna, e Messi, veterano dell'Argentina. Fra i due ci sono 20 anni di differenza: Yamal è del 2007, Messi del 1987. Quando Messi esordiva al suo primo Mondiale (16 giugno 2006), Yamal non era ancora nato. Stessa cosa vale per un altro dei giocatori spagnoli, Pau Cubrasì.
Le carriere dei due calciatori non potrebbero essere in momenti più diversi: la finalissima di oggi sarà con tutta probabilità l’ultima partita di Messi ai Mondiali, e forse anche con la maglia dell’Argentina, mentre sarà invece la prima finale della Coppa del Mondo, alla prima apparizione in un Mondiale, per Yamal (dopo aver vinto da protagonista quella degli Europei del 2024).
In oltre, questa, per Messi, è la terza finale ai Mondiali dopo quelle del 2014 e del 2022.
Messi ha numeri migliori del 2022
Sempre rimanendo sui numeri da record di Messi, il numero Diez ha già raccolto cifre migliori di quanto fatto in tutto il Mondiale 2022. Se in Qatar aveva collezionato 7 gol e 3 assist, nei Mondiali di quest'anno ha messo a segno 8 gol e 4 assist, con una partita ancora da giocare.
La sfida tra miglior attacco e miglior difesa
Ma quella tra Spagna e Argentina è anche la sfida tra la miglior difesa e il miglior attacco del torneo: gli spagnoli hanno subito un solo gol fino a qui, mentre gli argentini hanno segnato 19 reti. Ma, va ricordato, l'Argentina è anche la squadra che ha commesso più falli in questo Mondiale (88).
Entrambe le squadre alla ricerca di un record
Spagna e Argentina sono guidate dalla ricerca di un record ciascuna: La Roja, in caso di vittoria, diventerebbe la squadra europea con la striscia di imbattibilità più lunga di sempre (38 partite in caso di vittoria domenica, ndr), mentre l'Argentina centrerebbe la vittoria di due Mondiali di seguito, impresa che è riuscita solo all'Italia nel 1934-1938 e al Brasile nel 1958-1962.
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