Quella di stasera è vista da molti come la sfida tra Yamal, giovane astro nascente della Spagna, e Messi, veterano dell'Argentina. Fra i due ci sono 20 anni di differenza: Yamal è del 2007, Messi del 1987. Quando Messi esordiva al suo primo Mondiale (16 giugno 2006), Yamal non era ancora nato. Stessa cosa vale per un altro dei giocatori spagnoli, Pau Cubrasì.

Le carriere dei due calciatori non potrebbero essere in momenti più diversi: la finalissima di oggi sarà con tutta probabilità l’ultima partita di Messi ai Mondiali, e forse anche con la maglia dell’Argentina, mentre sarà invece la prima finale della Coppa del Mondo, alla prima apparizione in un Mondiale, per Yamal (dopo aver vinto da protagonista quella degli Europei del 2024).

In oltre, questa, per Messi, è la terza finale ai Mondiali dopo quelle del 2014 e del 2022.