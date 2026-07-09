Justin Bieber si unisce a Madonna, Shakira e BTS per Halftime Show dei Mondiali di CalcioMusica
Lo spettacolo curato da Chris Martin dei Coldplay si terrà il 19 luglio 2026 al New Jersey Stadium di New York e sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, che si impegna a raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l’accesso all’istruzione e al calcio per i bambini di tutto il mondo
Justin Bieber si esibirà insieme a Madonna, Shakira e i BTS tra gli artisti co-headliner dell’Halftime Show della Coppa del Mondo FIFA 2026. “La Coppa del Mondo FIFA unisce il mondo come nessun’altra cosa”, ha dichiarato il cantante in un comunicato. “Sono grato di far parte di questo Halftime Show, e ancora più grato sapendo che sta già contribuendo ad ampliare l’accesso all’istruzione per i bambini di tutto il mondo”. La FIFA e Global Citizen presenteranno il primo Halftime Show nella storia della Coppa del Mondo FIFA il 19 luglio 2026 al New Jersey Stadium di New York. Lo show di 11 minuti vedrà la partecipazione di Burna Boy, di Gustavo Dudamel, del coro PS22 e dei Coldplay. Il cantante Chris Martin ha curato l’evento in qualità di curatore internazionale del Global Citizen Festival. Saranno presenti anche Kermit, Miss Piggy e altri personaggi dei Muppet. Lo spettacolo sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, che si impegna a raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l’accesso all’istruzione e al calcio per i bambini di tutto il mondo. Il Fund ha già raccolto 50 milioni di dollari, e devolverà un dollaro per ogni biglietto venduto per le partite dei Mondiali al torneo."La Coppa del Mondo FIFA è uno dei pochi momenti che riesce davvero a unire il mondo intero”, ha dichiarato Burna Boy in un comunicato. “Rappresentare l'Africa nello spettacolo dell'intervallo della prima finale della Coppa del Mondo FIFA è un privilegio e una responsabilità che non prendo alla leggera. Sono onorato di far parte di un'esibizione che non solo celebra il calcio e la cultura, ma contribuisce anche a creare maggiori opportunità per i bambini attraverso l'istruzione in tutto il mondo”. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha aggiunto: “Quando si parla di ciò di cui il mondo ha bisogno, non c'è niente di più importante dell'istruzione. Siamo orgogliosi che Justin Bieber si unisca a Madonna, Shakira e ai BTS per essere co-protagonista dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund e della nostra missione di ampliare l'accesso a un'istruzione di qualità e alle opportunità calcistiche per i bambini di tutto il mondo”.
"CREARE OPPORTUNITÀ PER I BAMBINI DI TUTTO IL MONDO"
“Questo è il più grande raduno di artisti uniti per una causa dai tempi del Live Aid, e potrebbe benissimo essere gli 11 minuti di performance musicale trasmessa più visto della storia”, ha dichiarato Hugh Evans, co-fondatore e CEO di Global Citizen. “Questi straordinari artisti, provenienti da ogni angolo del globo, si uniscono per contribuire a creare opportunità per i bambini di tutto il mondo attraverso il FIFA Global Citizen Education Fund. Insieme, chiediamo ai leader mondiali, in particolare al Presidente Macron e al Primo Ministro Sánchez, di cogliere questo momento di unità globale contribuendo al Fondo per l'Istruzione e assicurandosi che questa Coppa del Mondo stabilisca un nuovo punto di riferimento per un impatto duraturo”. La finale della Coppa del Mondo è l’evento sportivo annuale più seguito. La partita del 2022 ha attirato oltre 500 milioni di spettatori in diretta, superando persino il Super Bowl 2025, il più visto di tutti i tempi, che aveva radunato appena 127,71 milioni di spettatori. In ogni caso, la FIFA ha sperimentato per la prima volta un Halftime Show nella Coppa del Mondo per Club del 2025, con la partecipazione di Doja Cat, Tems e J Balvin, ancora una volta scelti da Chris Martin.
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