Lei si è difesa sostenendo di aver agito “per amore”. Ma per il tribunale si è trattato di “livello estremo di ossessione”. Una cittadina brasiliana è stata condanna in Corea del Sud per aver perseguitato il cantante Jungkook, membro dei Bts, band K-Pop famosa in tutto il mondo. Tra gli episodi più gravi, la fan si è appostata sotto casa del cantante e ha suonato per 133 volte al campanello del suo idolo. Poi lettere d’amore, fotografie, lasciate sempre davanti alla residenza del cantante, dove la ragazza si appostava ripetutamente. La donna è stata condannata a un anno di carcere con pena sospesa per due anni e rischia anche l'espulsione dal Paese salvo eventuale accoglimento di un ricorso.