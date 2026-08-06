Iran USA, accordo Teheran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz LIVE

Guerra Iran USA, accordo Teheran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. Trump: aprire ora LIVE
Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz, un passo che potrebbe aprire a una tregua ma che non garantisce ancora la riapertura della strategica via d'acqua. Teheran avverte che l'intesa reggerà solo se gli Stati Uniti non ostacoleranno il processo. Trump insiste con la linea delle minacce: "Lo stretto aprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo"
in evidenza
Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i Paesi si affacciano. Non si tratta ancora di un'intesa definitiva e non significa che il passaggio sarà automaticamente riaperto e privo di rischi. Sullo sfondo restano le minacce di Donald Trump, che continua a promettere nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni.
Gli approfondimenti:
- Stretto di Hormuz, dal transito allo sminamento: cosa prevede l’intesa Iran-Oman
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Guerra Iran, Reuters: "Gli Usa hanno quasi esaurito missili di precisione a lungo raggio"
- Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Libano, due riservisti israeliani uccisi in combattimento nel sud
Due soldati riservisti dell'esercito israeliano sono rimasti uccisi in uno scontro nel sud del Libano, dove le forze di Tel Aviv sono impegnate contro Hezbollah, il movimento filo-iraniano. Lo ha reso noto oggi l'Idf, che ha identificato le vittime nel maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia del 2855esimo battaglione appartenente alla 55esima brigata, e nel sergente maggiore Tamir Vaknin, 33 anni, in forza allo stesso reparto.
Scontro Trump-Hegseth sulla carenza di missili Usa
La frustrazione di Donald Trump per la campagna militare contro l'Iran sarebbe esplosa la scorsa settimana a Camp David, quando il presidente ha chiesto conto a Pete Hegseth della grave penuria di missili americani. A riferirlo al Washington Post sono due fonti a conoscenza dei fatti. Secondo la Cnn, il conflitto con Teheran avrebbe portato gli Stati Uniti a impiegare quasi l'80% delle proprie scorte, un dato che il segretario alla Difesa ha respinto come una notizia falsa.
Nella ricostruzione del quotidiano, venerdì scorso, a margine del vertice di governo, Trump avrebbe manifestato il proprio malcontento. La carenza di missili a lungo raggio e di intercettori per la difesa aerea, spiegano le fonti, avrebbe pesato sulla scelta del presidente di rinunciare nei giorni scorsi a nuovi raid contro Teheran. Hegseth si sarebbe difeso scaricando la responsabilità sul suo vice, Stephen Feinberg.
Interpellata sullo scontro, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha bollato la vicenda come una "fake news al 100%". "Il presidente Trump ha la massima fiducia nel segretario Hegseth", ha aggiunto.
Iran, Pezeshkian: "Difficile parlare con Khamenei, ma la sua presenza è una grande forza"
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ammesso che risulta al momento "molto difficile" comunicare con la Guida suprema Mojtaba Khamenei, aggiungendo però che "la sua presenza è una grande forza per noi". Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars. Khamenei, subentrato a marzo dopo l'uccisione del padre Ali Khamenei in un raid israelo-americano, non si è mai mostrato in pubblico dal momento del suo insediamento.
Trump: "Stiamo parlando con l'Iran, vediamo cosa succede"
Gli Stati Uniti hanno riaperto un canale di dialogo con Teheran, malgrado le smentite arrivate dalla Repubblica islamica. Lo ha affermato Donald Trump nel corso di un intervento a Las Vegas. "Vediamo cosa accadrà. Preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone", ha dichiarato il presidente americano, ribadendo però la linea di sempre sul dossier nucleare: "L'Iran non deve avere l'arma nucleare".
Petroliera segnala esplosioni nello Stretto di Hormuz
Una petroliera in transito nello Stretto di Hormuz, al largo delle coste dell'Oman, ha riferito di aver udito alcune esplosioni. Lo ha reso noto oggi l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo Ukmto, secondo cui "l'equipaggio e la nave sono al sicuro; non sono stati segnalati danni ambientali".