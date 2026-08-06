Iran USA, accordo Teheran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz LIVE

La frustrazione di Donald Trump per la campagna militare contro l'Iran sarebbe esplosa la scorsa settimana a Camp David, quando il presidente ha chiesto conto a Pete Hegseth della grave penuria di missili americani. A riferirlo al Washington Post sono due fonti a conoscenza dei fatti. Secondo la Cnn, il conflitto con Teheran avrebbe portato gli Stati Uniti a impiegare quasi l'80% delle proprie scorte, un dato che il segretario alla Difesa ha respinto come una notizia falsa.

Nella ricostruzione del quotidiano, venerdì scorso, a margine del vertice di governo, Trump avrebbe manifestato il proprio malcontento. La carenza di missili a lungo raggio e di intercettori per la difesa aerea, spiegano le fonti, avrebbe pesato sulla scelta del presidente di rinunciare nei giorni scorsi a nuovi raid contro Teheran. Hegseth si sarebbe difeso scaricando la responsabilità sul suo vice, Stephen Feinberg.

Interpellata sullo scontro, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha bollato la vicenda come una "fake news al 100%". "Il presidente Trump ha la massima fiducia nel segretario Hegseth", ha aggiunto.