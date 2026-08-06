Guerra Ucraina Russia, ultime news: no Usa ai nuovi Patriot. LIVE

Kiev martellata da missili russi nelle ultime 24 ore. Ft: "Trump dice no ai Patriot" LIVE
Almeno 17 morti e decine di feriti a Kiev dopo un massiccio attacco nella notte tra martedì e mercoledì con droni e missili. Zelensky denuncia: i ritardi nelle forniture di sistemi di intercettazione costano vite umane. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di nuovi missili Patriot. Sul fronte russo, secondo la difesa ucraina, comincia lo schieramento di un'unità missilistica nordcoreana.
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È di almeno 17 morti e decine di feriti il bilancio delle ultime 24 ore di fuoco su Kiev, colpita da un massiccio attacco russo condotto con droni kamikaze e missili. Un raid che il presidente Volodymyr Zelensky ha collegato direttamente alla questione delle forniture militari occidentali: "I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi", ha denunciato, chiedendo ai partner di comprendere che i ritardi nella consegna di questi armamenti, o la riluttanza a fornirli, "portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili".
Il nodo dei rifornimenti resta decisivo, ma è complicato dalle indiscrezioni sulle carenze statunitensi di armamenti difensivi dopo la guerra con l'Iran. Il Pentagono ha smentito, ma secondo il Financial Times nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot: per il presidente Usa – riferiscono fonti anonime vicine ai colloqui citate dal quotidiano britannico – quei sistemi servono a difendere gli interessi americani in Medio Oriente e nel Golfo Persico. Sullo sfondo, un'ulteriore escalation sul terreno: secondo quanto rivelato dall'agenzia Reuters, un'unità missilistica nordcoreana avrebbe iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale, potenzialmente equipaggiata con 120 missili balistici e sei lanciatori da impiegare contro l'Ucraina.
Ho usato il condizionale sull'indiscrezione FT (fonti anonime) e sullo schieramento nordcoreano (rivelazione Reuters/intelligence); indicativo su morti, dichiarazioni di Zelensky e smentita del Pentagono.
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