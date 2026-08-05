La Corea del Nord sta dispiegando nella Russia occidentale un'unita' missilistica, che potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e sei lanciatori per attacchi contro l'Ucraina, ha detto un funzionario dell'agenzia di intelligence militare ucraina all'agenzia Reuters. L'Ucraina è gravemente carente di sistemi di difesa aerea avanzati e la Russia ha cercato di sfruttare questa situazione utilizzando un maggior numero di missili balistici, che sono particolarmente difficili da abbattere. Dalla fine del 2023 la Russia ha lanciato decine di missili balistici nordcoreani contro l'Ucraina, ma il dispiegamento di forze missilistiche nordcoreane rappresenterebbe un'espansione della già ampia cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang. Andrii Cherniak, della Direzione principale dell'intelligence ucraina, ha affermato che la Russia intende dislocare un'unità missilistica composta da circa una novantina di nordcoreani nella regione russa occidentale di Voronezh, all'interno della sua 112 Brigata missilistica. Pyongyang ha già inviato in Russia un nuovo lotto di 40 missili KN-23 e KN-24 e relativo personale, ma la configurazione del dispiegamento e il numero totale di missili saranno definiti nei colloqui di alto livello del mese prossimo, ha affermato. La Russia prevede che il dispiegamento comprenderà 120 missili balistici nordcoreani e sei lanciatori, ha affermato Cheniak. Non e' chiaro quale ruolo preciso svolgerebbero i nordcoreani nelle operazioni missilistiche russe. Una preoccupazione particolarmente grande per l'Ucraina sara' lo stato delle sue difese aeree quest'inverno, quando la Russia potrebbe nuovamente prendere di mira la rete elettrica con attacchi pesanti come negli anni passati, ha aggiunto.