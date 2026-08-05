Ucraina, raid su regione Kiev: 15 morti. In Russia unità missilistica nordcoreana. LIVE
Raid aerei russi hanno ucciso stanotte almeno 15 persone a Kiev e nella regione circostante e i feriti sono almeno 20. Incendiati alcuni magazzini. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha esortato i suoi alleati a fornire maggiori forniture di intercettori missilistici Patriot di fabbricazione statunitense per proteggere il suo spazio aereo. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6
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Raid aerei russi hanno ucciso stanotte almeno 15 persone a Kiev e nella regione circostante e i feriti sono almeno 20. Incendiati alcuni magazzini. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha esortato i suoi alleati a fornire maggiori forniture di intercettori missilistici Patriot di fabbricazione statunitense per proteggere il suo spazio aereo. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6.
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Ucraina: in ultimo raid russo "nessun missile intercettato"
L'Ucraina non e' riuscita ad abbattere un solo missile russo durante il massiccio attacco notturno che ha causato almeno 15 morti a Kiev e nella regione circostante, secondo il quotidiano rapporto dell'Aeronautica militare. L'esercito russo ha lanciato 98 droni e 28 missili ad alta velocita', inclusi missili balistici, durante i raid, ha affermato l'esercito, riferendo di aver abbattuto tutti i droni, ma senza menzionare alcun missile. Kiev lamenta da settimane una grave carenza di munizioni per intercettare i missili balistici.
Media, Nord Corea schiera missili balistici in Russia
La Corea del Nord sta dispiegando nella Russia occidentale un'unita' missilistica, che potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e sei lanciatori per attacchi contro l'Ucraina, ha detto un funzionario dell'agenzia di intelligence militare ucraina all'agenzia Reuters. L'Ucraina è gravemente carente di sistemi di difesa aerea avanzati e la Russia ha cercato di sfruttare questa situazione utilizzando un maggior numero di missili balistici, che sono particolarmente difficili da abbattere. Dalla fine del 2023 la Russia ha lanciato decine di missili balistici nordcoreani contro l'Ucraina, ma il dispiegamento di forze missilistiche nordcoreane rappresenterebbe un'espansione della già ampia cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang. Andrii Cherniak, della Direzione principale dell'intelligence ucraina, ha affermato che la Russia intende dislocare un'unità missilistica composta da circa una novantina di nordcoreani nella regione russa occidentale di Voronezh, all'interno della sua 112 Brigata missilistica. Pyongyang ha già inviato in Russia un nuovo lotto di 40 missili KN-23 e KN-24 e relativo personale, ma la configurazione del dispiegamento e il numero totale di missili saranno definiti nei colloqui di alto livello del mese prossimo, ha affermato. La Russia prevede che il dispiegamento comprenderà 120 missili balistici nordcoreani e sei lanciatori, ha affermato Cheniak. Non e' chiaro quale ruolo preciso svolgerebbero i nordcoreani nelle operazioni missilistiche russe. Una preoccupazione particolarmente grande per l'Ucraina sara' lo stato delle sue difese aeree quest'inverno, quando la Russia potrebbe nuovamente prendere di mira la rete elettrica con attacchi pesanti come negli anni passati, ha aggiunto.
Mosca, 475 droni ucraini intercettati durante la notte sulla Russia
Le forze armate ucraine hanno lanciato la notte scorsa 475 droni su 16 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea occupata, sul Mar d'Azov e il Mar Nero. Lo riferisce il ministero della Difesa russo, aggiungendo che tutti i velivoli senza pilota sono stati intercettati.
Russia rivendica attacchi su "centri logistici"
Negli attacchi di questa notte sull'Ucraina, la Russia ha rivendicato di aver preso di mira centri logistici. Secondo il comunicato del ministero della Difesa di Mosca, i raid missilistici notturni avevano come obiettivo centri logistici utilizzati per scopi militari. Il ministero sostiene inoltre che tre navi vicino alla città portuale di Odessa, sulla costa del Mar Nero, siano state danneggiate.
Il bilancio dei raid russi su Kiev sale ad almeno 15 morti
E salito ad almeno 15 morti e circa 20 feriti il bilancio dei raid russi che stanotte hanno colpito Kiev e la regione della capitale ucraina, hanno riferito stamattina le autorità locali.
Raid russi sulla regione di Kiev, almeno due morti
Raid aerei russi hanno ucciso stanotte almeno due persone a Kiev e nella regione circostante e hanno incendiato alcuni magazzini, secondo quanto annunciato dalle autorità locali. L'aeronautica militare aveva precedentemente segnalato l'avvicinamento di diversi missili balistici. Secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina, le autorità hanno riscontrato danni causati dall'attacco in "più di sette località" nei distretti di Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky e Sviatoshynsky. "Sono scoppiati incendi nei magazzini, interessando una vasta area", si legge nel rapporto che aggiunge che anche "infrastrutture residenziali" sono state danneggiate. "Nel distretto di Golosiivsky, due persone ferite sono state estratte dalle macerie di un magazzino distrutto", ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. L'amministrazione militare della città ha poi riferito che a Kiev una donna è rimasta uccisa e altre 12 persone ferite. Secondo i servizi di emergenza ucraini, l'esercito russo ha utilizzato droni e missili balistici. Nella regione di Kiev, in particolare nel distretto di Bucha, un'altra persona è morta a causa degli attacchi russi, secondo quanto riportato dall'amministrazione militare regionale, e almeno 21 persone sono rimaste ferite. Secondo i servizi di emergenza nazionali, l'attacco ha provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche.