Droni su una zona industriale vicino Mosca, 5 morti e 6 feriti. LIVE

Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre sei, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrey Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dato attuazione a una decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, imponendo sanzioni a 23 aziende e 20 individui coinvolti nella produzione di armi e nella fornitura di servizi al complesso industriale-militare russo. Tra questi figura anche un'azienda ucraina. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. Secondo il decreto, sono state soggette a sanzioni le imprese straniere coinvolte nella produzione di missili balistici russi, nella difesa aerea, nella guerra elettronica e nella fornitura di servizi all'industria della difesa russa e alle forze dell'ordine.

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