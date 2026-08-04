Droni su una zona industriale vicino Mosca, 5 morti e 6 feriti. LIVE

Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre sei, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrey Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti
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Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre sei, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrey Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dato attuazione a una decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, imponendo sanzioni a 23 aziende e 20 individui coinvolti nella produzione di armi e nella fornitura di servizi al complesso industriale-militare russo. Tra questi figura anche un'azienda ucraina. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. Secondo il decreto, sono state soggette a sanzioni le imprese straniere coinvolte nella produzione di missili balistici russi, nella difesa aerea, nella guerra elettronica e nella fornitura di servizi all'industria della difesa russa e alle forze dell'ordine.
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Ucraina: nuovo attacco di Kiev a impianto logistico Wildberries
Un incendio, causato da un attacco di un drone, si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasny Bor, nella regione di Leningrado. Secondo quanto comunicato dall'ufficio stampa della società, non si registrano vittime. "Un attacco al centro logistico dell'azienda a Krasny Bor (regione di Leningrado) ha provocato un incendio. I vigili del fuoco sono sul posto. La struttura era stata evacuata in precedenza. Al momento non si registrano vittime", si legge nel comunicato.
Mosca: attaccati porti e strutture logistiche di Kiev
Proseguono gli attacchi di Mosca contro i porti utilizzati dalle forze armate ucraine: le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale nel porto di Chernomorsk. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. "Nella serata del 3 agosto - si legge in una nota ministeriale - le forze armate russe hanno continuato a colpire porti, navi e infrastrutture portuali in Ucraina che operano nell'interesse delle forze armate ucraine. A seguito degli attacchi effettuati con armi di precisione terrestri e droni nella regione di Odessa, sono stati danneggiati: il porto di Chornomorsk, lo stabilimento di componenti automobilistici di Chornomorsk e il terminal portuale, dove le forze armate ucraine stavano riparando veicoli militari e immagazzinando munizioni e carburante".
Bombe russe uccidono due bambine e un'anziana a Sumy
Nella notte, a Sumy, due bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a seguito di attacchi con bombe guidate russe. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy, Oleg Hrygorov. "Due bambine e un'anziana sono morte questa notte a Sumy a causa degli attacchi delle Kab russe. Le bambine avevano 5 e 10 anni. I corpi delle bambine sono stati recuperati dalle macerie della loro casa", ha dichiarato il capo dell'Ova. Secondo quanto da lui dichiarato, edifici residenziali e strutture non residenziali sono stati distrutti o danneggiati. Le indagini e le operazioni di bonifica e rimozione delle conseguenze dell'attentato sono tuttora in corso. Altre quattro persone hanno richiesto assistenza medica. Presentano una reazione acuta da stress. Sei bombe guidate hanno colpito le infrastrutture civili della città. Altre due bombe russe, secondo le forze di difesa aerea, sono state abbattute durante la fase di avvicinamento alle aree popolate, ha aggiunto Grigorov.
Attacco russo su Mykolaiv, morta una donna anziana
Una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv la notte del 4 agosto a seguito di un attacco russo. Come riporta Ukrinform, lo ha riferito su Telegram il sindaco Oleksandr Sienkevych. "Di notte, la feccia russa ha attaccato il settore privato di Mykolaiv. I russi hanno ucciso una donna di 89 anni. Le mie condoglianze. Altre sette persone sono rimaste ferite", ha dichiarato il sindaco, secondo cui si registrano danni significativi agli edifici privati e residenziali. Subito dopo la fine del raid aereo, i servizi comunali si sono recati sul posto per valutare la situazione e stabilire le priorità di intervento. "Ora le squadre di tecnici si stanno preparando a partire per aiutare i residenti il prima possibile e iniziare a eliminare le conseguenze", ha aggiunto Sienkevych.
Russia: attacco con droni nella regione di Mosca, 5 morti
Sono cinque i morti provocati da un attacco con droni avveuto nella regione di Mosca. Ad annunciarlo è il governatore regionale.
L'attacco è avvenuto in una zona industriale nel distretto municipale di Čechov, alla periferia della capitale russa. "Questa mattina, le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di droni contro la regione di Mosca - ha scritto su Telegram il governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov - Nella zona industriale di Novoselki, sono scoppiati diversi incendi in seguito all'attacco. Secondo le prime informazioni, cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite". I vigili del fuoco hanno spento l'incendio più grande, divampato in un magazzino.