Dopo dieci giorni di silenzio, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale dei terremoti del 24 giugno, salito a 6.125 morti. Il dato, comunicato dal presidente dell'Assemblea nazionale Jorge Rodríguez, aggiunge oltre 500 vittime al conteggio precedente. Nessuna cifra aggiornata sui dispersi, che un portale civico stima in oltre 29mila

Sale a 6.125 il numero delle vittime dei terremoti che il 24 giugno hanno colpito il Venezuela. Dopo dieci giorni senza aggiornamenti, le autorità di Caracas hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale, aggiungendo oltre 500 morti rispetto al conteggio precedente. A comunicare i nuovi dati è stato Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dal chavismo, nel corso di un bollettino settimanale dedicato alla ricostruzione.