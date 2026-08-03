Iran, Trump: “Oggi riprendono i negoziati”. Teheran smentisce. LIVE

C'è "un accordo su Hormuz" e "ci sarà un patto sulla denuclearizzazione", assicura il presidente Usa annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un "attacco massiccio" contro Teheran, ha spiegato ancora la Casa Bianca. Teheran smentisce. “Al momento non sono in corso negoziati”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano. Il petrolio cede subito oltre il 4%
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Con l'Iran c'è "un accordo su Hormuz" e "ci sarà un patto sulla denuclearizzazione", assicura Trump annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un "attacco massiccio" contro Teheran, ha spiegato il presidente Usa. Teheran ha però precisato che, al momento, Iran e Stati Uniti non stanno trattando. “La situazione nello Stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno, da parte degli Stati Uniti, le violazioni degli impegni”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, secondo quanto riportano i media iraniani.
Intanto, Israele ha espresso a Washington le proprie "preoccupazioni" riguardo al piano annunciato dal presidente americano Donald Trump per il disarmo del movimento islamista Hamas a Gaza. A riferirne è stato l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
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Media: "Usa pronti compromesso su Hormuz. No di Teheran"
Gli Stati Uniti sarebbero stati pronti a un compromesso sul controllo iraniano della rotta sud di Hormuz. Lo ha riferito il quotidiano arabo Al-Al-Mayadeen. L'Iran, però, ha respinto la proposta e continua a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando la guerra non sarà finita.
Pezeshkian: "Non vogliamo alimentare tensioni ma ci difenderemo con fermezza"
"Non intendiamo alimentare le tensioni, ma agiremo con fermezza per difendere la nostra sicurezza, i nostri interessi e l'integrità del nostro territorio". Così, secondo quanto riportato da Al-Jazeera, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.
Nile air: "Chiuso aeroporto di Jizan, nel sud dell'Arabia saudita"
Nile Air ha cancellato il volo previsto per oggi dall'Aeroporto Internazionale del Cairo all'Aeroporto di Jizan, a seguito della chiusura dell'aeroporto in Arabia Saudita a causa del conflitto e del suo impatto sul traffico aereo. Lo si apprende da fonti aeroportuali. "Le autorità aeroportuali competenti del Cairo sono state informate da Nile Air della cancellazione del volo NP241, previsto per lunedì dall'Aeroporto Internazionale del Cairo all'Aeroporto di Jizan, nel sud dell'Arabia Saudita, a causa della chiusura dell'aeroporto dovuta al conflitto nella regione. I passeggeri sono stati informati della cancellazione e riprenotati su voli successivi non appena il traffico aereo riprenderà". Flightradar24 conferma che quasi tutti i voli in partenza e in arrivo a Jizan sono stati cancellati.
Israele, coccodrilli nelle carceri: giudice blocca Ben-Gvir
Nuovo scontro tra l'autorità giudiziaria e il ministro per la Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir: il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha bloccato l'ultima misura ideata dal leader di estrema destra contro il "terrorismo", e cioè alloggiare coccodrilli nelle carceri di massima sicurezza, a cominciare dalla prigione di Ketziot dove sono detenuti sospetti membri di Hamas e prigionieri di sicurezza palestinesi. Il capo del partito Otzma Yehudit, ispirandosi all''Alligator Alcatraz' promosso dal presidente Usa Donald Trump, e chiuso meno di un anno dopo l'inaugurazione, aveva lanciato l'idea per la prima volta alla fine del 2025. Per superare vincoli e norme, in suo aiuto è accorsa la ministra dell'Ambiente Idit Silman, esponente del Likud, che - nonostante il parere contrario del consulente legale interno e dell'Autorità per la Natura e i Parchi - di recente ha modificato i regolamenti.
Sky News: "Il traffico per Bab el-Mandeb sta rallentando dopo le minacce Houthi"
Il traffico attraverso lo Stretto di Bab al Mandeb rallenta a causa del blocco degli Houthi. Lo scrive Sky News citando dati della società di intelligence marittima Kpler. Il traffico nell'altro collo di bottiglia marittimo dell'area (oltre a quello di Hormuz) risente della minaccia del gruppo ribelle sostenuto dall'Iran, che ha dichiarato il blocco contro i porti sauditi sul Mar Rosso alla fine del mese scorso, aprendo un nuovo fronte contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Di conseguenza, solo due petroliere cariche di petrolio saudita hanno attraversato lo Stretto di Bab al Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano, da allora. Complessivamente, il numero di navi mercantili che hanno attraversato lo Stretto è sceso a 18 ieri, rispetto alle 27 di sabato e alle 28 di venerdì.
Gaza, 19 morti e 35 feriti in raid Idf nelle ultime 24 ore
Nelle ultime 24 ore a Gaza 19 palestinesi sono morti e altri 35 sono rimasti feriti in attacchi israeliani. Lo ha riferito il ministero della Salute di Gaza, precisando che da quando e' stato dichiarato il cessate il fuoco nell'enclave palestinese nell'ottobre 2025 in 1.250 sono stati uccisi e 4.110 feriti. In totale dall'avvio della guerra nella Striscia dopo l'attacco di Hamas in Israele il 7 ottobre 2023, il bilancio è di 73.375 morti e 174.220 feriti.
Herzog: "Punti positivi piano Gaza ma serve disarmo Hamas"
Per il presidente israeliano Isaac Herzog ci sono "molti elementi positivi negli sforzi del Board of Peace" su Gaza ma serve "disarmare completamente Hamas". "Credo che il piano in 20 punti (promosso dal presidente Usa Donald Trump) rappresenti un passo molto positivo, con la chiara avvertenza che Hamas deve essere disarmato, e spero che Hamas venga disarmato completamente", ha affermato. "Questa è chiaramente la base per passare alla fase successiva, con l'ingresso di tecnocrati nel governo", ha proseguito, sostenendo che "gli sforzi degli americani, del Board of Peace, del presidente Trump e dell'ad del Board of Peace, Nickolay Mladenov, possono portare una certa visione di speranza, anche al popolo di Gaza e al popolo di Israele". Stamane l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver "comunicato ai nostri omologhi americani i propri commenti e le proprie preoccupazioni in merito al quadro proposto". "La versione resa pubblica non riflette la posizione di Israele", ha sottolineato, prendendo le distanze dall'accordo sulla fase due che prevede il disarmo di Hamas insieme al ritiro dell'Idf dalla Striscia. L'intesa è stata annunciata la settimana scorsa non da Netanyahu ma da Trump, affermando pubblicamente che Israele né è contento e ha aiutato a raggiungerlo.
Iran, attacco ucaino a nostra nave in Mar Caspio "deliberato"
Teheran ha denunciato che, nonostante le dichiarazioni ufficiali di Kiev, l'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio la settimana scorsa è stato "deliberato". "Le autorità ucraine, nel colloquio con il ministro degli Esteri e nei messaggi che ci hanno trasmesso, hanno sottolineato che l'azione non è stata intenzionale. Tuttavia, prove evidenti, tra cui le dichiarazioni esplicite del presidente ucraino, indicano che l'attacco è stato deliberato", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baqaei, come riporta l'agenzia Tasnim. "Abbiamo ascoltato le loro spiegazioni e attendiamo di vedere se seguiranno azioni concrete", ha aggiunto, "faremo certamente tutto ciò che sarà necessario sia per chiamare l'Ucraina a rispondere delle proprie responsabilità sia per garantire che un simile episodio non si ripeta in futuro".
Gaza, 19 persone uccise e 35 ferite nella Striscia nelle ultime 24 ore
Diciannove persone sono state uccise e 35 ferite negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Gaza, secondo cui 1.250 persone sono state uccise e 4.110 ferite da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas l'11 ottobre 2025. Con gli ultimi dati, il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza sale a 73.375 morti e 174.220 feriti dall'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023.
Haaretz: "Documenti rivelano profondità della cooperazione militare Israele-Emirati"
Un'inchiesta di Haaretz rivela la profondità dei legami di difesa tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti successivi alla sigla degli Accordi di Abramo nel 2020. Le rivelazioni di Haaretz si basano su documenti interni di Elbit Systems, il principale produttore di armi israeliano, derivati dal trafugamento nei mesi scorsi di email dall'account Gmail personale di un alto dirigente di Elbit, pubblicate online da un gruppo di hacker collegato all'intelligence iraniana. Alcuni dei documenti rivelati mostrano che nel marzo 2022, dopo l'attacco Houthi agli Emirati del gennaio precedente - che causò tre morti colpendo installazioni petrolifere e l'aeroporto di Abu Dhabi - Elbit rispose a una 'richiesta operativa urgente' emiratina con una proposta di fornitura di sei droni Hermes 900, il modello più avanzato della società, per 180 milioni di dollari. Tra i documenti vi è anche una proposta del marzo 2023 per la vendita agli Emirati di un altro sistema strategico di Elbit, un anno prima della sua presentazione ufficiale al Salone di Singapore: l'Hermes 650, il drone più recente della flotta di Elbit. Il mese scorso, Haaretz aveva pubblicato analisi di altri documenti trafugati, secondo cui Elbit avrebbe venduto anche a Doha sistemi di difesa aerea, come C-Music, e a Riad componenti di fabbricazione israeliana nell'ambito del progetto saudita per lo sviluppo degli F-35. In questi casi, on assenza di rapporti diplomatici diretti tra i Paesi, i contratti sarebbero passati attraverso aziende internazionali. Secondo quanto riportato da Haaretz, le esportazioni di armi israeliane hanno raggiunto nel 2025 un record di 19 miliardi di dollari, di cui circa 3 miliardi verso i Paesi degli Accordi di Abramo. Dal 2021, le vendite cumulative a questi paesi ammontano a circa 9 miliardi di dollari, principalmente destinate ad Emirati e Marocco. La cooperazione militare si è ulteriormente intensificata dopo l'attacco congiunto israelo-americano all'Iran del 28 febbraio scorso: Israele ha dispiegato batterie Iron Dome con i relativi equipaggi sul suolo emiratino, e secondo quanto riportato dal Financial Times avrebbe trasferito agli Emirati anche un sistema di intercettazione laser, il recentissimo Iron Beam che l'Idf non ha mai ancora annunciato come operativo su suolo israeliano.
Media: "Mladenov visiterà Israele per le trattative sulla fase due del piano di Trump per Gaza"
L'invitato per Gaza del Board of Peace, Nickolay Mladenov, dovrebbe visitare Israele nei prossimi giorni e incontre alti funzionari israeliani, per discutere l'avanzamento verso la seconda fase del piano di Trump per Gaza. Lo riporta Channel 11. Ieri Mladenov, che ha lavorato per mesi con le varie fazioni palestinesi per arrivare un accordo sul disarmo di Hamas, ha attaccato su X Israele per i raid degli ultimi due giorni sulla Striscia di Gaza alla luce dei negoziati in corso.
Israele, ok commissione Knesset a proroga della mobilitazione militare
La commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset israeliana ha approvato con 4 voti favorevoli e 2 contrari la proroga, richiesta dal governo, della mobilitazione militare d'emergenza. L'estensione sarà, quindi, fino al 30 settembre. La votazione consente all'esercito israeliano di richiamare in servizio un massimo di 240mila riservisti, stando a quanto riporta al Jazeera.
Iran, Cnn: "Gli Usa chiedono alle truppe idee creative e non convenzionali per far pressione su Teheran"
L'esercito statunitense sta chiedendo alle proprie truppe nuove idee per esercitare pressione sull'Iran. Lo rivela la Cnn che cita la richiesta, arrivata per mail ai militari, proveniente da un alto ufficiale del Comando centrale degli Stati Uniti. "Stiamo cercando nuovi modi creativi e non convenzionali per fare pressione sull'Iran e punirlo", ha scritto l'ufficiale dell'intelligence del Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalla testata statunitense. La notizia suggerisce che gli Stati Uniti non sono soddisfatti dei risultati ottenuti attraverso le tattiche di pressione convenzionali, vale a dire l'azione militare e le sanzioni finanziarie. "Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha una lunga storia di pensiero e di lavoro innovativi", ha dichiarato alla Cnn il capitano Timothy Hawkins, portavoce del Centcom. "L'Ammiraglio Cooper, in particolare, si rivolge ai membri del nostro fantastico team, a prescindere dal grado, per raggiungere i massimi livelli possibili di prestazioni operative."
Usa-Iran. Trump: "Oggi riprendono i negoziati, accordo su Hormuz". VIDEO
Pasdaran, abbattuto drone sullo Stretto di Hormuz
Il corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) ha annunciato di avere abbattuto un drone MQ-9 Reaper sopra lo stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia Sepah News, a quanto riporta Al Jazeera. Non è chiaro da dove sia partito il veicolo senza pilota, ma i droni Reaper sono gestiti principalmente dall'Aviazione americana e l'Iran ne ha intercettati più di 30 dall'inizio della guerra, il 28 febbraio.
Tutti i dubbi sul disarmo di Hamas annunciato da Trump
Il presidente Usa ha promesso un imminente passo avanti del piano in venti punti per la pace a Gaza. Ma i nodi da sciogliere restano ancora molti e lo scetticismo rimane alto.
Tutti i dubbi sul disarmo di Hamas annunciato da TrumpVai al contenuto
Teheran: "La Cina non è un nuovo mediatore tra noi e gli Usa"
"Abbiamo relazioni amichevoli e una stretta cooperazione con la Cina in tutti i settori di interesse comune, ma non abbiamo incluso il Paese come nuovo mediatore nella controversia tra Iran e Stati Uniti". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei. "Il mediatore nei colloqui relativi all'Iran e agli Stati Uniti è il Pakistan, e anche il Qatar fornisce aiuto quando necessario", ha proseguito. "La Cina è preoccupata per l'escalation del conflitto e dell'insicurezza nella regione e si impegna semplicemente a prevenire un'ulteriore escalation della tensione", ha aggiunto.
Iran: "Usa non dovrebbero aspettarsi che il fuoco che hanno appiccato non si estenda"
Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha fornito chiarimenti sugli attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, e dai gruppi iracheni appoggiati da Teheran contro le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita, nonché sulle accuse secondo cui l'Iran starebbe aprendo nuovi fronti e ampliando il conflitto. "Le azioni intraprese dagli yemeniti riguardano loro. I nostri nemici cercano consapevolmente di distorcere i fatti per sottrarsi alle proprie responsabilità nell'aver provocato questa crisi. Gli americani sono responsabili dei conflitti nella regione e anche al di fuori di essa. Non dovrebbero aspettarsi che il fuoco che hanno appiccato non si estenda ad altre aree", ha dichiarato.
Israele esprime agli Usa le proprie "preoccupazioni" sul piano per Gaza
Israele ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo a un piano per Gaza, elogiato dal presidente Donald Trump, dopo che Hamas ha dichiarato di aver accettato il disarmo. Lo ha reso noto lunedì l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu. "Israele ha trasmesso ai nostri interlocutori americani i propri commenti e le proprie preoccupazioni sul quadro proposto. La versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele", ha dichiarato Doron Spielman, portavoce dell'ufficio del primo ministro. Spielman ha affermato che l'intelligence israeliana ha rilevato che Hamas, dopo il cessate il fuoco annunciato da Trump in ottobre - che ha ridotto il livello delle violenze, pur senza interrompere gli attacchi israeliani - ha continuato a riarmarsi e a reclutare nuovi combattenti. Venerdì Hamas ha annunciato di aver accettato la fase successiva di un accordo che prevede anche la consegna delle armi a un nascente comitato palestinese incaricato della governance. Trump ha definito questa decisione "un traguardo importante" negli sforzi per porre fine alla devastante guerra iniziata con l'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023 e ha dichiarato ai giornalisti che Israele era "molto soddisfatto" degli sviluppi. Tuttavia, il portavoce di Netanyahu ha affermato che le azioni di Hamas dimostrano che il movimento si sta preparando a "nuovi massacri sul modello del 7 ottobre". Ha inoltre ricordato che il piano presentato dal Board of Peace di Trump prevede che Gaza diventi "una zona denazionalizzata dall'estremismo, libera dal terrorismo e che non rappresenti una minaccia per i Paesi vicini". "Questa visione è in netto contrasto con la realtà attuale e con le intenzioni dichiarate da Hamas. Il primo passo indispensabile verso qualsiasi accordo duraturo è il disarmo autentico, verificabile e irreversibile di Hamas", ha dichiarato. "Qualsiasi soluzione che non preveda il completo disarmo lascerebbe Hamas nelle condizioni di poter minacciare nuovamente Israele".
Cnn: gli Usa fanno "brainstorming" via mail per trovare nuove tattiche contro l'Iran
Gli Usa fanno brainstorming via e-mail per trovare nuove tattiche contro Teheran. "Stiamo cercando nuovi modi creativi e non convenzionali per fare pressione e punire l'Iran", ha scritto un ufficiale del ramo intelligence del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centocom) in un messaggio inviato mercoledì scorso a un ampio gruppo di analisti militari, secondo una fonte a conoscenza del messaggio citata dalla Cnn. Una seconda fonte ha confermato che un alto ufficiale militare statunitense ha inviato il messaggio la settimana scorsa, sollecitando nuove idee su come affrontare l'Iran. Questa richiesta, in stile crowdsourcing, che secondo i funzionari militari è insolita via e-mail, è un segnale delle opzioni limitate - e potenzialmente sgradevoli - a disposizione di Trump per costringere l'Iran a un accordo alle sue condizioni. Sperando di trovare un'alternativa, il funzionario del Centocom ha avviato una sessione di brainstorming via e-mail per vedere se qualcuno avesse un'idea migliore. La seconda fonte ha affermato che il Centcom sta valutando ogni possibilità, riconoscendo la necessità di rivalutare la strategia. "Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha una lunga storia di pensiero e di lavoro innovativi", ha dichiarato in un comunicato il capitano Timothy Hawkins, portavoce del Centocom. "L'Ammiraglio Cooper, in particolare, si rivolge ai membri del nostro grande team, a prescindere dal grado, per raggiungere i massimi livelli possibili di efficienza operativa". L'e-mail ha preceduto la minaccia di Trump di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran, poi revocati nel fine settimana dopo l'intervento dei leader della regione, in particolare il principe ereditario saudita, che ha telefonato al presidente esortandolo a ridurre la tensione.
Ufficio Netanyahu: "Espresse agli Usa preoccupazioni su piano disarmo Hamas"
Israele ha espresso a Washington le proprie "preoccupazioni" riguardo al piano annunciato dal presidente americano Donald Trump per il disarmo del movimento islamista Hamas a Gaza. A riferirne è stato l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Israele ha trasmesso ai suoi omologhi americani i propri commenti e le proprie preoccupazioni in merito al quadro proposto", ha dichiarato oggi all'Afp il portavoce Doron Spielman. "La versione resa pubblica non riflette la posizione di Israele".
Iran, Teheran: "Nessun nuovo mediatore. Neppure Cina"
L'Iran ha chiarito che "non vi sono nuovi mediatori" tra il regime e gli Stati Uniti, neppure la Cina. "Il Pakistan svolge un ruolo di mediazione nelle questioni riguardanti l'Iran e gli Stati Uniti. Anche il Qatar fornisce assistenza quando necessario", ha ricordato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei. "La Cina e' preoccupata per l'aggravarsi dei conflitti e dell'insicurezza nella regione. Per questo motivo, i nostri amici cinesi stanno cercando di utilizzare le proprie capacita' e la propria influenza per evitare un'ulteriore escalation della situazione", ha spiegato, "in questo senso, la Cina contribuisce, cosi' come fanno diversi altri Paesi. Tuttavia, affermare che abbiamo aggiunto un nuovo mediatore a quelli gia' esistenti non sarebbe corretto nel significato preciso del termine".
Iran: "Al momento no trattative con Usa. Hormuz resta chiuso"
Per chiarire che non c'e' nulla in preparazione, il portavoce ha riferito che oggi il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, "e' in partenza per il pellegrinaggio dell'Arbaeen e anche gli altri membri della delegazione negoziale si trovano in Iran". Al momento, ha sottolineato Baqaei, sono in corso colloqui "solo con l'Oman" e "sono concentrati sulla definizione di una rotta sicura per la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz". Detto questo, se anche arrivasse un'intesa sarebbe "una condizione necessaria per la riapertura dello stretto, ma non una condizione sufficiente". Hormuz, ha ricordato, "non e' stato chiuso a causa di divergenze tra Iran e Oman. La situazione si e' complicata a seguito dell'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista (Israele)".
Iran, media: "L'esercito Usa in cerca di idee"
Dopo mesi di guerra in Iran, l'esercito americano sarebbe alla ricerca di "nuove idee" per la sua offensiva in Medio Oriente. Lo riporta la Cnn, che ha avuto accesso a un'email di un alto ufficiale del comando militare statunitense: "Abbiamo bisogno di idee". "Stiamo cercando nuovi modi creativi e non convenzionali per fare pressione e punire l'Iran", ha scritto un ufficiale del ramo intelligence del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in un messaggio inviato mercoledi' a un ampio gruppo di analisti militari, secondo una fonte a conoscenza del messaggio. Una seconda fonte, scrive Cnn, ha confermato che un alto ufficiale militare statunitense ha inviato il messaggio la settimana scorsa, sollecitando nuove idee su come affrontare l'Iran.La mail arriva in uno scenario bellico di stallo, dove i tentativi di pace sono finora falliti e gli Usa continuano a minacciare bombardamenti contro Teheran senza sortire effetto. Trump sta valutando la possibilita' di intensificare la campagna militare, riprendendo gli attacchi contro le restanti installazioni nucleari iraniane, che a suo dire sarebbero state "annientate" negli attacchi della scorsa estate. Due fonti a conoscenza della pianificazione affermano che l'esercito si sta attivamente preparando a lanciare attacchi contro il Monte Pickaxe e altri siti iraniani ritenuti contenenti materiale o attrezzature nucleari. "A volte servono menti creative, soprattutto quando si stanno esaurendo le opzioni convenzionali".
Iran, Teheran: "Bene Riad. Guerra Usa è contro intera regione"
L'Iran ha dato mostra di apprezzare l'intervento dell'Arabia Saudita per fermare una nuova offensiva americana, nella telefonata del principe Mohammed bin Salman al presidente Donald Trump. "La guerra degli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica dell'Iran non e' soltanto una guerra contro il nostro Paese: e' una guerra contro l'intera regione e contro la sicurezza di tutti i Paesi della regione", ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei. "Negli ultimi cinque mesi abbiamo constatato direttamente che la presenza militare statunitense nella regione e l'utilizzo del territorio e delle infrastrutture dei Paesi della sponda meridionale del Golfo Persico hanno contribuito ad accrescere l'insicurezza e l'instabilita' per tutti gli Stati della regione. E' quindi naturale che i Paesi dell'area cerchino di impedire un ulteriore aggravamento della situazione", ha aggiunto. "Il fuoco che e' stato acceso contro l'Iran e' un fuoco che puo' propagarsi e coinvolgere altri", ha avvertito, e se accadesse sarebbe "esclusivamente responsabilita' degli Stati Uniti". In ogni caso, "apprezziamo questi sforzi, ma l'esperienza ci ha dimostrato che cio' che, in ultima analisi, puo' impedire al nemico di intensificare le proprie azioni ostili contro l'Iran non sono altro che la nostra forza e capacita' di deterrenza", ha assicurato Baqaei.
Libano, media: "Idf ha utilizzato proiettili al fosforo nel sud per appiccare incendi"
Le alture di Ali al-Taher, situate alla periferia di Nabatieh al-Fawqa, nel sud del Libano, sono state colpite ieri pomeriggio da proiettili al fosforo, una tattica che il nemico israeliano impiega deliberatamente per appiccare incendi nelle aree boschive della zona. Lo riporta l'Agenzia di Stampa nazionale libanese.
Portavoce Netanyahu: "Preoccupazione per piano per Gaza"
Israele ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni in merito al piano per la Striscia di Gaza, accolto con favore dal presidente Donald Trump dopo che Hamas ha dichiarato di aver raggiunto un accordo sul disarmo. E' quanto ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Israele ha comunicato ai nostri omologhi americani i propri commenti e le proprie preoccupazioni in merito al quadro proposto. La versione resa pubblica non riflette la posizione di Israele", ha dichiarato Doron Spielman, portavoce dell'ufficio del primo ministro.
Libano, media: "Idf ha utilizzato proiettili al fosforo nel sud per appiccare incendi"
Le alture di Ali al-Taher, situate alla periferia di Nabatieh al-Fawqa, nel sud del Libano, sono state colpite ieri pomeriggio da proiettili al fosforo, una tattica che il nemico israeliano impiega deliberatamente per appiccare incendi nelle aree boschive della zona. Lo riporta l'Agenzia di Stampa nazionale libanese.
Gas, prezzo in calo in Europa: al Ttf sotto i 58 euro/Mwh
Cala il prezzo del gas naturale in Europa. All'hub di riferimento Ttf, nel primo giorno di contrattazioni di agosto i prezzi cedono il 2,3% a 57,7 euro per megawattora. A pesare, le nuove trattative per la pace in Medio Oriente annunciate da Donald Trump, che hanno allentato le tensioni che avevano fatto impennare i prezzi dell'energia. Il costo del gas naturale in Europa e' balzato del 36% a luglio, poiche' la ripresa dei combattimenti tra Usa e Iran ha acuito le preoccupazioni sulle forniture di Gnl dal Golfo Persico e sulla capacita' dell'Europa di ricostituire le scorte di gas prima dell'inverno. Gli impianti di gas europei hanno chiuso il mese scorso con una capacita' di circa il 55%, ben al di sotto sia della media quinquennale che del livello registrato nello stesso periodo dell'anno scorso, lasciando i livelli di stoccaggio al di sotto del ritmo necessario per raggiungere gli obiettivi pre-invernali prima dell'inizio della stagione del riscaldamento a novembre.
Teheran: "Al momento non sono in corso negoziati con gli Usa"
"Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti". Lo afferma il ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. "Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello Stretto di Hormuz. I due Paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile e non sulla questione Iran-Usa. "La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran è una guerra contro l'intera regione ed è importante che i Paesi della regione sappiano di avere una parte di responsabilità nella situazione attuale", ha aggiunto, riferendosi all'appello dell'Arabia Saudita agli Usa per la fine del conflitto. "Gli Stati Uniti hanno causato insicurezza nella regione, ma è dimostrato che il potere di deterrenza dell'Iran ha fermato il nemico".
Iran: "Al momento no trattative con Usa. Hormuz resta chiuso"
Per ora, Iran e Stati Uniti non stanno trattando. A chiarirlo e' stato il portavoce del ministero degli Esteri, iraniano, Esmaeil Baqaei, a quanto riportano i media iraniani, "Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti", ha detto, e "finche' continueranno le violazioni degli impegni per parte degli Usa, la situazione dello Stretto di Hormuz non cambiera'". Teheran ha annunciato nei giorni scorsi la chiusura dello stretto
Libano, media: "Israele usa bombe al fosforo al Sud"
L'agenzia di stampa ufficiale libanese Nna riferisce che le forze israeliane hanno sganciato bombe al fosforo su uliveti e pinete nelle citta' di Yaroun e Arnoun, e sulla citta' di Bint Jbeil, nel governatorato di Nabatieh. Gli attacchi hanno provocato vasti incendi, secondo quanto riportato dall'agenzia. La Nna ha anche segnalato due attacchi missilistici israeliani sulla collina di Ali al-Taher, vicino a Nabatieh, e ha affermato che un drone israeliano ha sganciato una granata stordente sulla citta' di Bayt al-Sayyad a Tiro.
Iran, ministero Esteri: "Progressi in colloqui con Oman"
Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato che Teheran sta conducendo colloqui con l'Oman "da 7-8 giorni". "Sono stati compiuti alcuni progressi", ha affermato, aggiungendo che sono in corso colloqui anche con funzionari della regione e di altri Paesi, stando a quanto riferisce al Jazeera.
Borse europee: aprono in rialzo in attesa colloqui Usa-Iran
Le Borse europee aprono in deciso rialzo, sulla spinta dell'annuncio del presidente Usa Donald Trump che i colloqui di pace con l'Iran riprenderanno a breve, dopo aver annullato un attacco militare pianificato contro la Repubblica islamica. Nei primi scambi l'indice Dax di Francoforte segna +1,20 con 25.939,11 punti, il Cac 40 di Parigi +0,92% con 8.590,73 punti. Piu' debole Londra che si attesta sopra la parita' a +0,02% con 10.870,50 punti. A Milano Piazza Affari parte a +0,62% a 52.498,34 punti.
Borsa Milano: apre positiva Ftse Mib +0,6%, scatta Unipol
Piazza Affari avvia la prima seduta di agosto in rialzo, in linea con le altre Borse europee, sostenuta dal calo del prezzo del petrolio dovuto all'annuncio di Trump di nuovi colloqui di pace con l'Iran. Nei primi scambi l'indice Ftse Mib segna +0,62% a 52.498,34 punti. Sul listino Unipol balza al +4,06%.
Gas: future in calo del 4%
I future sul gas naturale in Europa (Ttf) scivolano a 56,7 euro al Megawattora con un calo del 4,01% dopo che il presidente americano Donald Trump ha detto che nuovi colloqui sarebbero iniziati oggi.
La Turchia condanna i raid di Israele a Gaza: "Colpite strutture sanitarie"
La Turchia ha condannato gli attacchi israeliani contro Gaza, denunciando che hanno colpito "strutture sanitarie", avvenuti nella notte di sabato e nella giornata di ieri nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato di avviare l'ultima fase del piano annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per porre fine alla guerra, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro dell'Idf dalla Striscia. "L'uccisione da parte di Israele di oltre 30 civili a Gaza e il suo attacco a strutture sanitarie, immediatamente dopo il raggiungimento di un accordo su una roadmap volta a promuovere l'attuazione del Piano di pace per Gaza, hanno dimostrato ancora una volta che il governo (israeliano del premier Benjamin) Netanyahu non ha alcuna reale intenzione di perseguire la pace con il popolo palestinese", ha dichiarato il ministero degli Esteri di Ankara in un nota, invitando la comunità internazionale ad adottare "una posizione più determinata, coerente e ferma contro la mentalità espansionista e militarista di Netanyahu", difendendo il "diritto internazionale e i valori umanitari".
Iran: "Spie del regime sionista", due giustiziati a Teheran
L'Iran ha giustiziato due uomini condannati per spionaggio a favore di Israele. Dall'inizio della guerra con Israele e gli Stati Uniti, a febbraio, Teheran ha intensificato le esecuzioni, con molti condannati accusati di spionaggio per conto dei servizi segreti israeliani. "Omid Behzad e Pouria Safvat sono stati impiccati questa mattina per aver trasmesso le coordinate di siti militari e di sicurezza sensibili ad agenti del Mossad", ha dichiarato Mizan, l'organo di stampa della magistratura iraniana, riferendosi al servizio di intelligence estera israeliano. L'agenzia non ha specificato quando i due siano stati arrestati o quando sia iniziato il processo, ma ha spiegato che sono stati condannati per "spionaggio e collaborazione con il regime sionista". "Hanno aiutato i servizi segreti a raggiungere i loro obiettivi fornendo loro informazioni su centri militari e di sicurezza durante la guerra", ha aggiunto Mizan. Il numero di esecuzioni in Iran e' aumentato dall'inizio della guerra, scoppiata il 28 febbraio con i massicci attacchi statunitensi e israeliani che hanno ucciso la Guida Suprema iraniana. Secondo organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International, l'Iran e' il secondo Paese al mondo per numero di esecuzioni dopo la Cina. Le autorita' hanno giustiziato almeno 1.639 persone lo scorso anno, un record dal 1989, secondo Iran Human Rights, un'ong con sede in Norvegia, e Together Against the Death Penalty (Ecpm), con sede a Parigi. Martedi', Amnesty ha denunciato quella che ha definito un'"escalation" delle esecuzioni dopo che l'Iran ha annunciato l'impiccagione di due uomini riconosciuti colpevoli di aver partecipato a proteste antigovernative durante l'inverno.
Hamas: "Escalation Israele a Gaza mina accordi"
La "deliberata escalation" degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza mira a "ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, inclusa l'amministrazione statunitense, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco". E' quanto ha sostenuto Hamas, stando ad al Jazeera. Il gruppo palestinese ha affermato che i "bombardamenti criminali e frenetici della Striscia di Gaza" da parte di Israele hanno spazzato via "intere famiglie dal registro civile" e chiesto ai mediatori di "intervenire immediatamente per fare pressione" su Israele affinche' cessi i suoi crimini. La dichiarazione, rilasciata domenica sera, e' giunta mentre le forze israeliane continuavano a bombardare Gaza, uccidendo almeno 19 palestinesi, nonostante l'annuncio di Trump di una tabella di marcia per l'attuazione della seconda fase dell'accordo di pace. La tabella di marcia prevede il disarmo di Hamas e il ritiro delle truppe israeliane da Gaza.
Eseguite due condanne a morte in Iran: "Erano spie di Israele"
L'Iran ha eseguito le condanne a morte per impiccaggione di due cittadini, Omid Behzad e Pouria Safvat, con l'accusa di aver inviato informazioni militari sensibili e coordinate di sicurezza a Israele durante le due recenti guerre tra i due Paesi. "Avevano inviato immagini e informazioni relative a centri militari e di sicurezza iraniani al Mossad e ai canali ad esso collegati, aiutando così Israele a raggiungere i suoi obiettivi in Iran", ha dichiarato la magistratura in un comunicato riportato dall'agenzia Irna.
Prezzo del petrolio in netto calo, Wti sotto gli 80 dollari
Il prezzo del petrolio è in forte calo, sulle speranze per la guerra in Medio Oriente innescate dall'annuncio del presidente Usa Donald Trump di una ripresa dei negoziati con l'Iran. Il Wti è in calo del 5,88% e viene scambiato sotto gli 80 dollari, a 79,75 dollari al barile. Il Brent cede il 5,03% a 83,51 dollari al barile.
Iran, Ukmto: "Esplosione vicino a petroliera al largo dell'Oman"
Il comandante di una petroliera al largo delle coste dell'Oman ha riferito di aver udito un'esplosione vicino alla nave, secondo quanto riportato dal Centro per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito. "La nave e l'equipaggio sono tutti sani e salvi", afferma l'Ukmto, aggiungendo che l'incidente è avvenuto a 20 miglia nautiche (37 chilometri) a nord-est di Khasab, in Oman, aggiunge l'osservatorio. "Si consiglia alle navi di procedere con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta", ha avvertito l'Ukmto. La notizia giunge mentre l'Iran ha dichiarato di essere vicino a un accordo con l'Oman su una nuova rotta attraverso lo Stretto di Hormuz, poche ore dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i principali attacchi per consentire la via diplomatica. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha dichiarato alla televisione di stato che un accordo con l'Oman per una nuova rotta di navigazione era imminente. Ha però insistito sul fatto che tale accordo non implicasse la riapertura dello Stretto.
Petrolio, prezzi in deciso calo in Asia: Brent 83 dlr, Wti 79
Prezzi del petrolio in deciso calo sulle piazze asiatiche in seguito all'annuncio del presidente Usa Donald Trump che i colloqui di pace con l'Iran riprenderanno a breve, dopo aver annullato un attacco militare pianificato contro la Repubblica islamica. I contratti sul Brent vengono scambiati a 83,1 dollari al barile (-5,4%), mentre quelli sul Wti a 79,4 dollari (-6,14%).
Iran, esplosione vicino a petroliera a largo Oman: no vittime
Un'esplosione si e' verificata nei pressi di una petroliera nello Stretto di Hormuz, secondo quanto segnalato dall'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO nella notte tra domenica e lunedi', precisando che non ci sono state vittime. L'equipaggio ha riferito di "aver udito un'esplosione nelle immediate vicinanze della nave. La nave e l'equipaggio sono stati dichiarati tutti sani e salvi", ha scritto l'agenzia britannica su X, senza specificare l'origine dell'esplosione, avvenuta a 20 miglia nautiche (37 chilometri) a nord-est della citta' omanita di Khasab
Petrolio, in calo di oltre 4% dopo annuncio nuovi colloqui Iran
I prezzi del petrolio sono calati dopo l'annuncio di nuovi negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire lo Stretto di Hormuz, mentre lo yen ha continuato a rafforzarsi in seguito all'intervento congiunto di Tokyo e Washington sul mercato valutario. Il l prezzo del Brent del Mare del Nord con consegna a settembre, benchmark globale, viaggia in calo del 4,56% a 83,92 dollari al barile. Il suo equivalente statunitense, il West Texas Intermediate, e' sceso del 4,75% a 80,66 dollari al barile.
Il petrolio cede il 4% in Asia con annuncio Trump su ripresa negoziati con l'Iran
Il petrolio è in brusca correzione in Asia con l'annuncio del presidente americano Donald Trump sulla ripresa dei negoziati tra Usa e Iran: il Wti, il riferimento statunitense, cede il 4,10% a 81,20 dollari al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un tonfo del 3,93%, a quota 84,47 dollari.
Trump: 'Lo stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran'
Il presidente americano Donald Trump ha affermato che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare venerdì quello che sarebbe stato un "attacco massiccio" contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, il tycoon ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere "sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale; sarebbe stato disastroso. Credo il Paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile". Lo scopo "non è uccidere, ma avere un accordo".
Sale ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in 24 ore
Gli attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali causando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità, nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Venerdì Hamas aveva annunciato di aver aderito a un piano promosso dal presidente statunitense Donald Trump, che prevede disposizioni per la consegna delle armi e il graduale ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. Israele non ha ancora commentato ufficialmente l'accordo, ma una fonte politica ha riferito all'Afp che "non ci sarà alcun ritiro" senza un "effettivo disarmo" di Hamas. Il servizio di soccorso della protezione civile di Gaza, che opera sotto l'autorità di Hamas, ha reso noto che otto persone sono rimaste uccise in attacchi avvenuti nella notte fra sabato e domenica contro diversi edifici residenziali, mentre altre cinque persone hanno perso la vita nel corso della giornata di domenica.