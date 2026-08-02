Due persone sono state uccise nel sud-ovest della Russia a seguito di un attacco da parte di droni ucraini. Lo ha annunciato su Telegram il governatore Roman Busargin. Una nuova pioggia di missili russi si è abbattuta su Kiev. Mosca rivendica: "Centrati obiettivi militari". Nel bombardamento è stata danneggiata anche l'ambasciata lituana e sono state uccise almeno nove persone. Esplosione in un ristorante nel centro di Mosca: tre morti e 15 feriti
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Due persone sono state uccise nella regione di Saratov, nel sud-ovest della Russia, a seguito di un attacco da parte di droni ucraini. Lo ha annunciato su Telegram il governatore Roman Busargin. "A seguito dell'attacco dei droni nemici, due persone sono state uccise. Porgo le mie condoglianze alla famiglia e ai parenti. Riceveranno tutto l'aiuto necessario", ha scritto il governatore di Saratov senza ulteriori precisazioni. Un'esplosione si è verificata vicino al ristorante Balzi Rossi in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e 15 feriti. Secondo i media locali all'interno si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico un mese e mezzo fa. Una nuova pioggia di missili russi si è abbattuta su Kiev. Mosca rivendica: "Centrati obiettivi militari". Nel bombardamento è stata danneggiata anche l'ambasciata lituana e sono state uccise almeno nove persone, secondo il presidente Volodymyr Zelensky.
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Mosca: "Distrutti 635 droni ucraini durante la notte"
Il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver distrutto 635 droni ucraini nella notte tra sabato e domenica in diverse regioni del suo territorio e nella Crimea annessa. In una dichiarazione pubblicata sull'app di messaggistica statale russa Max, il ministero afferma che "durante la notte, le risorse di difesa aerea in azione hanno intercettato e distrutto 635 velivoli a pilotaggio remoto ad ala fissa ucraini".
Raid su magazzino russa Wildberries, scoppia incendio
La Wildberries, la piu' grande piattaforma di vendita online russa, e' stata di nuovo presa di mira dalle forze ucraine: colpita una struttura logistica nella regione di Samara. Lo ha reso noto la Tass. In seguito all'attacco, e' scoppiato un incendio. Secondo le prime informazioni, non vi sono feriti.
Missili russi su Kiev, colpita l'ambasciata lituana
Una nuova pioggia di missili russi si è abbattuta su Kiev, e quasi nessuno è stato intercettato a causa della carenza di difese anti-balistiche ucraine. Nel bombardamento è stata danneggiata anche l'ambasciata lituana e sono state uccise almeno nove persone, secondo il presidente Volodymyr Zelensky, che è tornato a chiedere agli Usa nuovi missili per i sistemi Patriot. Secondo il presidente ucraino, sono stati colpiti sette distretti della capitale e sono stati danneggiati 18 edifici, tra i quali appunto l'ambasciata della Lituania e una scuola. Oltre ai nove uccisi, le autorità locali parlano anche di una trentina di feriti. Un'altra persona è morta e tre sono rimaste ferite nella regione circostante. Raid sono segnalati anche sulle regioni di Dnipro, Sumy, Kharkiv e Poltava.
Zelensky esorta i partner a prendere una decisione politica sui Patriot
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale ha nuovamente esortato i partner a trasferire all'Ucraina i missili per il sistema di difesa aerea Patriot , nonché a imporre nuove sanzioni contro la Russia. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. "I missili Patriot esistono in tutto il mondo, è importante che i partner prendano questa decisione politica, la decisione di trasferire i pacchetti necessari. Gli Stati Uniti d'America sanno di cosa abbiamo bisogno. Anche in Europa sanno di cosa abbiamo bisogno", ha affermato. "I missili antibalistici dovrebbero proteggere le persone, non rimanere inutilizzati nei magazzini. E ogni giorno in cui non è disponibile un'assistenza adeguata rappresenta un'opportunità per la Russia di uccidere persone".
Droni colpiscono base aerea russa e raffineria petrolio
Le forze ucraine hanno colpito una base aerea russa a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. Lo riferisce The Kyiv Indipendent, che cita il canale Telegram Exilenova Plus. Un incendio è scoppiato anche in una raffineria di petrolio nella vicina città di Saratov, dopo essere stata colpita da droni ucraini.