Due persone sono state uccise nella regione di Saratov, nel sud-ovest della Russia, a seguito di un attacco da parte di droni ucraini. Lo ha annunciato su Telegram il governatore Roman Busargin. "A seguito dell'attacco dei droni nemici, due persone sono state uccise. Porgo le mie condoglianze alla famiglia e ai parenti. Riceveranno tutto l'aiuto necessario", ha scritto il governatore di Saratov senza ulteriori precisazioni. Un'esplosione si è verificata vicino al ristorante Balzi Rossi in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e 15 feriti. Secondo i media locali all'interno si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico un mese e mezzo fa. Una nuova pioggia di missili russi si è abbattuta su Kiev. Mosca rivendica: "Centrati obiettivi militari". Nel bombardamento è stata danneggiata anche l'ambasciata lituana e sono state uccise almeno nove persone, secondo il presidente Volodymyr Zelensky.

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