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“Trump 2028”, il tycoon rilancia l’ipotesi del terzo mandato in un post su Truth

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Il presidente Usa torna a evocare una possibile candidatura alle presidenziali del 2028 con un’immagine pubblicata su Truth. Trump aveva già evocato l’ipotesi del terzo mandato indossando un cappellino con lo stesso slogan alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Il 22esimo emendamento vieta però di essere eletti presidente più di due volte

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Donald Trump torna a evocare una possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo social Truth un’immagine con la scritta "Trump 2028. Make America Great Again". Sullo sfondo la bandiera americana, il pubblico che brinda e la scritta Maga 2028. 

L'immagine pubblicata da Donald Trump sul suo social Truth con la scritta: "Trump 2028. Make America Great Again", 1 agosto 2026. Sullo sfondo la bandiera americana, il pubblico che brinda e la scritta Maga 2028. TRUTH/realDonaldTrump +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
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Il limite del 22esimo emendamento

Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump si era già presentato con un cappellino con la scritta “Trump 2028”, facendo battute su una sua possibile candidatura alle prossime presidenziali Usa. Una provocazione più che una candidatura reale: il 22mo emendamento della Costituzione americana vieta di essere eletti presidente più di due volte. 

L’immagine di Trump da bambino

Trump ha pubblicato anche un’immagine creata con l’Intelligenza artificiale che lo mostra da bambino, seduto attorno a un tavolo, mentre il presidente di oggi lo osserva. “Lo stesso ragazzo. Ora con ancora più energia”, è la frase che accompagna il post.

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Ansa/Sky TG24

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