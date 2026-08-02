“Trump 2028”, il tycoon rilancia l’ipotesi del terzo mandato in un post su TruthMondo
Il presidente Usa torna a evocare una possibile candidatura alle presidenziali del 2028 con un’immagine pubblicata su Truth. Trump aveva già evocato l’ipotesi del terzo mandato indossando un cappellino con lo stesso slogan alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Il 22esimo emendamento vieta però di essere eletti presidente più di due volte
Donald Trump torna a evocare una possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo social Truth un’immagine con la scritta "Trump 2028. Make America Great Again". Sullo sfondo la bandiera americana, il pubblico che brinda e la scritta Maga 2028.
Il limite del 22esimo emendamento
Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump si era già presentato con un cappellino con la scritta “Trump 2028”, facendo battute su una sua possibile candidatura alle prossime presidenziali Usa. Una provocazione più che una candidatura reale: il 22mo emendamento della Costituzione americana vieta di essere eletti presidente più di due volte.
L’immagine di Trump da bambino
Trump ha pubblicato anche un’immagine creata con l’Intelligenza artificiale che lo mostra da bambino, seduto attorno a un tavolo, mentre il presidente di oggi lo osserva. “Lo stesso ragazzo. Ora con ancora più energia”, è la frase che accompagna il post.
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