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Mosca, esplosione in un ristorante nel centro: 3 morti e 15 feriti

Mondo
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Una deflagrazione si è verificata la sera di sabato 1° agosto al Balzi Rossi, ristorante di cucina italiana in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca. Il bilancio provvisorio diffuso dalle autorità è di tre morti e 15 feriti, ma alcuni canali Telegram parlano di oltre venti feriti. L'esplosione sarebbe avvenuta nell'area esterna del locale, dove era in corso un evento privato. Nel ristorante è divampato un incendio. Le cause non sono ancora note

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Tre persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta la sera di sabato 1° agosto nel centro di Mosca, al Balzi Rossi, ristorante di cucina italiana che si affaccia su piazza Kudrinskaya. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato diffuso dalle autorità russe poco dopo l'accaduto.

L'esplosione a Mosca
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Cosa è successo

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, la deflagrazione si sarebbe prodotta intorno alle 20:10 ora locale nei pressi dell'edificio numero 1 di piazza Kudrinskaya, non lontano dalla stazione della metropolitana Barrikadnaja. I feriti riportano lesioni di gravità diversa.

Il ristorante e l'evento privato

Secondo il canale Telegram Baza, l'esplosione si sarebbe verificata nell'area esterna del ristorante, dove al momento dello scoppio era in corso un evento privato. Il Balzi Rossi è un locale di cucina italiana e mediterranea, guidato da uno chef italiano, che occupa il piano terra di uno dei grattacieli staliniani – le celebri "sette sorelle" – che sorgono nel cuore della capitale. Sempre secondo le stesse fonti, il bilancio dei feriti potrebbe essere più alto di quello comunicato dalle autorità: si parla di oltre venti persone coinvolte, una delle quali si troverebbe in stato di morte clinica, come riferito dal canale Mash. Nessuna di queste indicazioni ha finora ricevuto conferma ufficiale.

Le indagini

Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti gli agenti della Direzione generale del ministero dell'Interno russo per Mosca, affiancati dai funzionari dei servizi di emergenza della capitale. Nel locale è divampato un incendio, al quale i vigili del fuoco hanno assegnato il terzo livello di complessità. Le cause della deflagrazione non sono state ufficialmente comunicate: secondo una prima ipotesi riferita dal canale Telegram Mash, all'origine dello scoppio ci sarebbe stata una fuga di gas. L'indicazione non ha finora ricevuto conferma dalle autorità.

La viabilità bloccata

L'esplosione ha avuto ripercussioni sulla circolazione nella zona di piazza Kudrinskaya, dove il traffico è stato temporaneamente interrotto in diversi punti lungo l'Anello dei Giardini (Garden Ring), tra via Barrikadnaja e le strade limitrofe.

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