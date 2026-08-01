Ucraina Russia, missili balistici russi su Kiev: almeno 9 morti. LIVE

Sono almeno nove morti nell'attacco missilistico russo su Kiev. Lo hanno reso noto i soccorritori ucraini. "Nove persone sono state uccise e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo effettuato con missili balistici", hanno specificato. Il presidente Usa frena sulla sua promessa fatta a Zelensky di concedere a Kiev la licenza per costruire i sistemi antimissile Patriot. "Non abbiamo un accordo, ne stiamo discutendo", ha detto il tycoon