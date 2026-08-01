Ucraina Russia, missili balistici russi su Kiev: almeno 9 morti. LIVE

Sono almeno nove morti nell'attacco missilistico russo su Kiev. Lo hanno reso noto i soccorritori ucraini. "Nove persone sono state uccise e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo effettuato con missili balistici", hanno specificato. Il presidente Usa frena sulla sua promessa fatta a Zelensky di concedere a Kiev la licenza per costruire i sistemi antimissile Patriot. "Non abbiamo un accordo, ne stiamo discutendo", ha detto il tycoon
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Sono almeno nove morti nell'attacco missilistico russo su Kiev. Lo hanno reso noto i soccorritori ucraini. "Nove persone sono state uccise e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo effettuato con missili balistici", hanno specificato. Il presidente Usa frena sulla sua promessa fatta a Zelensky di concedere a Kiev la licenza per costruire i sistemi antimissile Patriot. "Non abbiamo un accordo, ne stiamo discutendo", ha detto il tycoon.
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'Pentagono sta rinunciando alla guida del comando Nato per gli aiuti a Kiev'
Il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando Nato che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti, secondo le quali la mossa segnale il disimpegno americano nei confronti degli alleati più stretti. La gestione del 'Security Assistance Group' passerà a un altro membro della Nato e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
Attacco su Kiev, il bilancio delle vittime sale a nove morti
Sale ad almeno nove morti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kiev. Lo hanno reso noto i soccorritori ucraini. "Nove persone sono state uccise e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo effettuato con missili balistici", hanno specificato.