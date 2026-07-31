Il caccia F-35, da quanto emerso, si è schiantato non lontano dalla base Marine Corps Air Station Miramar, vicino San Diego. L’impatto ha provocato un incendio, con una densa colonna di fumo. Il pilota, secondo le autorità americane, sarebbe riuscito a eiettarsi dal velivolo e a salvarsi: subito soccorso, sarebbe ferito ma in condizioni stabili e non in pericolo di vita

Un aereo militare Usa è precipitato in California, vicino alla base Miramar. Il pilota dell’F-35, secondo le autorità americane, sarebbe riuscito a eiettarsi dal velivolo e a salvarsi: subito soccorso, sarebbe ferito ma in condizioni stabili e non in pericolo di vita. L'impatto ha distrutto il velivolo che ha un valore superiore ai 100 milioni di dollari.

L’incidente

Il caccia F-35, da quanto emerso, si è schiantato nei pressi della base Marine Corps Air Station Miramar, vicino San Diego, in California. L'impatto col suolo ha provocato un incendio, con una densa colonna di fumo che si è alzata e che si nota anche nei filmati diffusi online. I responsabili del corpo dei Marines hanno confermato che il personale d’emergenza è intervenuto dopo un “incidente di Classe A” che ha coinvolto un F-35B. Non hanno rivelato altri dettagli sul perché il jet sia precipitato. Le forze armate statunitensi, hanno ricordato gli esperti, definiscono come "incidente di Classe A" un episodio grave che comporta la morte o un'invalidità permanente, la perdita dell'aereo oppure danni ad attrezzature pari ad almeno 2,5 milioni di dollari.

Le condizioni del pilota

Il pilota del caccia precipitato, come detto, è riuscito a eiettarsi dall’aereo e a salvarsi: raggiunto dai soccorritori, è stato trasportato in ospedale. Secondo le informazioni diffuse dal Pentagono, avrebbe riportato delle ferite ma sarebbe in condizioni stabili e non in pericolo di vita.