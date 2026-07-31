Crisi Ceuta, cosa succede se l'Italia sospende Schengen con la Spagna?

Ora, con l'attuale situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco, l'Italia, sia tramite la premier Meloni che il ministro degli Esteri Tajani, ha fatto sapere di stare formalmente valutando la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. "Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei", ha scritto sui social la premier.

Ma l'ipotesi avanzata da Roma ha subito aperto una crisi diplomatica con il governo spagnolo che ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta.