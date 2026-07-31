Crisi migranti, dove si trova Ceuta e cosa significa enclave spagnola

È una "città autonoma" spagnola situata sulla costa settentrionale dell’Africa, al confine con il Marocco e affacciata sul Mediterraneo. La sua posizione la rende uno dei principali punti di accesso all’Europa

Ceuta, tornata al centro delle cronache per la nuova crisi migratoria, è una “città autonoma” spagnola situata sulla costa settentrionale dell’Africa. Pur appartenendo politicamente alla Spagna, si trova infatti nel continente africano: è circondata su tre lati dal Marocco e affacciata sul Mediterraneo. Questa particolare posizione è alla base della definizione di enclave spagnola e rende Ceuta uno dei principali punti di accesso all’Europa per chi tenta di superare il confine marocchino.



Dove si trova Ceuta

Ceuta si affaccia sullo Stretto di Gibilterra, sulla punta settentrionale del Marocco, a circa 70 chilometri da Tangeri. È separata dalla Spagna continentale dal mare, ma fa parte a tutti gli effetti dello Stato spagnolo e gode dello status giuridico di “città autonoma”. Condivide il suo status con Melilla, situata più a est lungo la costa marocchina, vicino al porto di Beni Ensar. Il Marocco ha più volte rivendicato entrambe le città, chiedendone l’inclusione nel proprio territorio. La Spagna ha sempre respinto queste richieste, ricordando che Ceuta e Melilla erano già sotto il controllo spagnolo prima che il Marocco ottenesse l’indipendenza, nel 1956. Ceuta fu ceduta dal Portogallo nel 1415, mentre Melilla fu occupata nel 1497 durante la Reconquista.

Cosa significa enclave spagnola

Ceuta viene comunemente definita un’enclave spagnola perché appartiene alla Spagna, ma si trova sulla costa settentrionale dell’Africa e confina via terra con il Marocco. Dal punto di vista della Spagna può essere definita un’exclave, cioè una parte del territorio nazionale separata dal resto del Paese. I due termini descrivono la stessa città da prospettive diverse. “Enclave” richiama la sua posizione rispetto al Marocco, poiché è una città spagnola situata sulla costa africana e circondata dal territorio marocchino sul lato terrestre.