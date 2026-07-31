Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina Russia, Trump: “Non ho deciso se consentire a Kiev di produrre Patriot. LIVE

live Mondo
©Ansa

Il presidente Usa non ha ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington ad accogliere una delle principali richieste di Kiev. In un'intervista al Financial Times, Trump si è detto "incerto" sulla questione che è "al vaglio". "È un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza. Di norma non concediamo licenze per queste tecnologie"

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

in evidenza

Donald Trump non ha ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington ad accogliere una delle principali richieste di Kiev. In un'intervista telefonica rilasciata giovedì al Financial Times, il presidente si è detto "incerto" sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione dei missili Patriot, aggiungendo che la questione è "al vaglio". "È un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza. Di norma non concediamo licenze per queste tecnologie".

La Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi  militari, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa di Mosca.  Un missile russo avrebbe violato lo spazio aereo polacco durante  l'ondata di raid. Si registrano inoltre sei vittime, tra cui due bambine  di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih dopo un attacco missilistico russo.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Guterres condanna attacco russo a Kiev e altre città

Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "condanna con forza il recente attacco notturno con missili e droni condotto dalle forze armate della Federazione Russa contro Kiev e altre citta' ucraine". Lo ha detto il suo portavoce, Farhan Haq. "Qualsiasi attacco contro i civili e le infrastrutture civili - ha aggiunto - costituisce una chiara violazione del diritto internazionale umanitario e deve cessare immediatamente".

Trump al Ft: “Non ho deciso se consentire a Ucraina di produrre i Patriot”

Donald Trump non ha ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington ad accogliere una delle principali richieste di Kiev. In un'intervista telefonica rilasciata giovedì al Financial Times, il presidente si è detto "incerto" sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione dei missili Patriot, aggiungendo che la questione è "al vaglio". "È un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza. Di norma non concediamo licenze per queste tecnologie".

Le dichiarazioni di Trump sono arrivate a soli due giorni dall'incontro alla Casa Bianca con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, che lo aveva definito "positivo", riferendo che i due leader avevano discusso della "produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee". Nella sua missione a Washington, il presidente ucraino ha incontrato un team della Lockheed Martin, una delle due compagnie americane che produce i Patriot, parlando su X di aver "discusso dell'ulteriore sviluppo della nostra collaborazione, concentrandoci sulla produzione congiunta e sullo scambio di tecnologie".

Mondo: Ultime notizie

Emergenza migranti Ceuta, Roma valuta stop a Schengen. Madrid protesta

Mondo

Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in sette giorni. Sedici cadaveri recuperati di...

epaselect epa13141873 Migrants reach Spanish territory after swimming from Morocco to Ceuta, a Spanish enclave in North Africa, 30 July 2026. Hundreds of migrants swam to cross the border to Ceuta over the last nine days, mainly Moroccan and Algerian. Ceuta officials asked the Spanish government to declare a 'national emergency.' EPA/Reduan Dris BEST QUALITY AVAILABLE

Trump: “Accordo su disarmo di Hamas, Israele fuori da Gaza”. LIVE

live Mondo

"Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di...

Ucraina, famiglia colpita da raid russo. Zelensky: "Crimine orribile"

Mondo

La Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari, secondo quanto dichiarato...

Guerra Iran, raid Usa: "Risposta a tentati attacchi contro di noi"

Mondo

Il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una...

Riconoscimento facciale, in UK 173 arresti durante test ma è polemica

Mondo

La polizia londinese rivendica i risultati ottenuti, sottolineando che l'IA ha commesso un solo...

Mondo: I più letti