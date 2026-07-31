Ucraina Russia, Trump: “Non ho deciso se consentire a Kiev di produrre Patriot. LIVE
Il presidente Usa non ha ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington ad accogliere una delle principali richieste di Kiev. In un'intervista al Financial Times, Trump si è detto "incerto" sulla questione che è "al vaglio". "È un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza. Di norma non concediamo licenze per queste tecnologie"
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Donald Trump non ha ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington ad accogliere una delle principali richieste di Kiev. In un'intervista telefonica rilasciata giovedì al Financial Times, il presidente si è detto "incerto" sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione dei missili Patriot, aggiungendo che la questione è "al vaglio". "È un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza. Di norma non concediamo licenze per queste tecnologie".
La Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa di Mosca. Un missile russo avrebbe violato lo spazio aereo polacco durante l'ondata di raid. Si registrano inoltre sei vittime, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih dopo un attacco missilistico russo.
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Guterres condanna attacco russo a Kiev e altre città
Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "condanna con forza il recente attacco notturno con missili e droni condotto dalle forze armate della Federazione Russa contro Kiev e altre citta' ucraine". Lo ha detto il suo portavoce, Farhan Haq. "Qualsiasi attacco contro i civili e le infrastrutture civili - ha aggiunto - costituisce una chiara violazione del diritto internazionale umanitario e deve cessare immediatamente".
Trump al Ft: “Non ho deciso se consentire a Ucraina di produrre i Patriot”
Donald Trump non ha ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington ad accogliere una delle principali richieste di Kiev. In un'intervista telefonica rilasciata giovedì al Financial Times, il presidente si è detto "incerto" sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione dei missili Patriot, aggiungendo che la questione è "al vaglio". "È un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza. Di norma non concediamo licenze per queste tecnologie".
Le dichiarazioni di Trump sono arrivate a soli due giorni dall'incontro alla Casa Bianca con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, che lo aveva definito "positivo", riferendo che i due leader avevano discusso della "produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee". Nella sua missione a Washington, il presidente ucraino ha incontrato un team della Lockheed Martin, una delle due compagnie americane che produce i Patriot, parlando su X di aver "discusso dell'ulteriore sviluppo della nostra collaborazione, concentrandoci sulla produzione congiunta e sullo scambio di tecnologie".