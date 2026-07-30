Guerra Iran, raid Usa: "Risposta a tentati attacchi contro di noi"

Il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una "serie di duri" attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. Gli Stati Uniti avevano iniziato gli attacchi contro l'Iran alle 2 del mattino ora italiana
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Nuova ondata di raid Usa questa notte contro l'Iran, dopo "i tentati attacchi" di Teheran "contro le basi americane in Medio Oriente". Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari Usa sull'Iraq.
Il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una "serie di duri" attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha "colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. I media statali iraniani hanno dato notizia oggi di attacchi sull'isola di Qeshm e sulla città meridionale di Abadan, in seguito all'annuncio da parte dell'esercito statunitense di nuovi raid aerei contro il Paese.
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Pasdaran: "Colpite due petroliere che forzavano Hormuz"
I pasdaran hanno dichiarato di aver preso di mira due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz con il supporto degli Stati Uniti. Entrambe sono state "costrette a tornare indietro dopo che una di esse ha preso fuoco". "Ieri sera, due petroliere, incoraggiate da aerei americani, hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz attraverso la pericolosa rotta meridionale", hanno affermato i Guardiani della rivoluzione in un comunicato "Dopo che un grave incendio è divampato su una delle due, entrambe le navi sono tornate immediatamente indietro". I pasdaran hanno ribadito che lo Stretto è "il nostro territorio" e "non può essere riaperto finché continueranno l'eccessiva retorica e le minacce dei funzionari americani e la loro interferenza nei movimenti marittimi nella regione".
Pasdaran: "Dura risposta contro i Paesi che aiutano gli Usa ad attaccarci"
Le guardie della rivoluzione islamica iraniane hanno promesso una "dura risposta" contro gli Stati ritenuti responsabili di avere assistito gli Usa negli attacchi contro l'Iran. "I Paesi che si rendono responsabili di aver aiutato l'aggressore riceveranno una dura risposta se non correggeranno il loro comportamento", si legge in una dichiarazione dei pasdaran, riporta dall'agenzia Fars. "Ieri sera, due petroliere, istigate da droni americani, hanno tentato di uscire dalla pericolosa rotta meridionale dello Stretto di Hormuz, ma dopo che un grave incendio è divampato in una di esse, entrambe le navi sono tornate rapidamente indietro", aggiunge il comunicato, senza aggiungere altri dettagli.
Media: esplosioni scuotono diversi villaggi nel sud del Libano
Una serie di potenti esplosioni hanno scosso diversi villaggi nel Libano meridionale durante la notte, con le deflagrazioni udite fino alla città costiera di Tiro. Lo scrive l'Agenzia nazionale di stampa libanese Nna e lo riferisce Al Jazeera. Le forze israeliane hanno fatto demolizioni controllate nelle città di al-Mansouri, Majdal Zoun e Mazraat Buyut al-Siyad dalla mezzanotte all'alba di oggi. Le operazioni sono state accompagnate da intensi bombardamenti di mitragliatrice diretti verso le valli di Wadi al-Hujeir e Wadi al-Salouqi, secondo quanto riportato dalla Nna. Non ci sono notizie immediate di vittime né dettagli sull'entità dei danni.
Netanyahu: "Trump ha pieno controllo guerra, nessuna influenza da Israele"
Benjamin Netanyahu ha affermato che Donald Trump ha il pieno controllo della guerra con l'Iran, rivelando che i due leader hanno discusso delle opzioni per risolvere il conflitto durante il loro incontro a Washington. In un'intervista ad Abc News, il primo ministro israeliano ha respinto le accuse di aver spinto il presidente degli Stati Uniti a intervenire nella guerra contro l'Iran, negando inoltre di aver convinto Trump a lanciare una nuova ondata di attacchi dopo il loro incontro di martedì. "No, nessuno dice al presidente Trump cosa fare", ha affermato Netanyahu. Nell'intervista, il primo ministro ha ribadito di ritenere Trump guida della partnership tra Stati Uniti e Israele, definendo il presidente il "partner senior" e se stesso il "partner junior".
"Sono il primo ministro di Israele e, quando devo difendere gli interessi e la sicurezza del mio Paese, lo faccio", ha dichiarato Netanyahu. "Ma lo faccio sempre con la piena consapevolezza del ruolo che gli Stati Uniti, sotto la presidenza Trump, che assieme a noi hanno unito le forze contro il nostro nemico comune che vuole distruggerci". Sebbene l'incontro tra Trump e Netanyahu si sia svolto a porte chiuse, Netanyahu ha affermato di aver discusso con Trump di come porre fine alla guerra con l'Iran. Tra gli argomenti trattati, figuravano le possibilità di negoziare con i funzionari iraniani, il blocco dello Stretto di Hormuz e l'eventuale necessità di un'azione militare più incisiva.
Iran, media: tre vittime in bombardamenti americani
L'agenzia iraniana Fars ha annunciato che tre persone appartenenti alla stessa famiglia sono rimaste uccise e altre due ferite nei raid statunitensi sull'isola di Qeshm, nel sud del Paese. "Un attacco americano contro un'abitazione nel quartiere di Chah Tangu, a Qeshm, ha ucciso tre membri della stessa famiglia: il padre, la madre e il figlio di 2 anni", ha scritto Fars su Telegram, citando l'Università di scienze mediche di Hormozgan. "Altri due bambini, di 7 e 9 anni, sono rimasti feriti durante l'attacco e trasferiti in ospedale", ha aggiunto l'agenzia.
Media iraniani: raid Usa hanno colpito l'isola di Qeshm e la città di Abadan
I media statali iraniani hanno dato notizia oggi di attacchi sull'isola di Qeshm e sulla città meridionale di Abadan, in seguito all'annuncio da parte dell'esercito statunitense di nuovi raid aerei contro il Paese. Secondo l'agenzia di stampa Irna, che cita un funzionario della provincia meridionale di Hormozgan, "le squadre di soccorso stanno cercando due persone intrappolate sotto le macerie" di un'abitazione sull'isola di Qeshm
Usa, terminata una serie di duri attacchi contro l'Iran
Il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una "serie di duri" attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha "colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Questi attacchi sono stati progettati per ridurre ulteriormente le minacce che l'Iran e i suoi alleati rappresentano per le forze statunitensi, la navigazione commerciale e gli stati vicini del Golfo", ha scritto il Centcom in una dichiarazione su X.