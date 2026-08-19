Ucraina, media: arrestata l'ex vice capo ufficio di Zelensky. LIVE

La ex vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Iryna Mudra, licenziata oggi dal leader di Kiev, è stata arrestata nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Lo riporta l'agenzia Rbc Ucraina, citando il deputato ucraino Alexey Goncharenko. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vice capo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizioni di agenti della Nabu nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Vadym Stolar. Il caso arriva in un momento di crescente pressione politica su Zelensky, mentre aumenta la richiesta di un ritorno alle urne. A chiederle anche l’ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov.

Nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Putin ha ammesso che la campagna ucraina di attacchi con droni contro le raffinerie petrolifere e le infrastrutture russe sta avendo un impatto sull'economia del Paese.

Scatta la controffensiva russa: colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 feriti. Secondo la procura ucraina l'autobus stava percorrendo una strada della città frequentemente bersaglio di raid aerei russi.. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e sei feriti. Danneggiati numerosi edifici. Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite, oggi, in attacchi ucraini sulle regioni russe di confine, Belgorod e Bryansk.

Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili "conseguenze" per il sostegno militare fornito a Kiev.

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