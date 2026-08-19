Ucraina, operazione anticorruzione: perquisizioni staff Zelensky

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Ucraina, blitz anti-corruzione: Zelensky rimuove vice capo ufficio presidenziale

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Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent il Nabu è impegnato in una "operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'Ufficio del Presidente"

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Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato un decreto con cui ha rimosso Iryna Mudra dalla carica di vice capo dell'ufficio presidenziale. Lo ha riferito il sito dell'emittente Suspilne dopo che stamani uomini dell'ufficio nazionale Anticorruzione ucraino (Nabu) hanno perquisito le abitazioni della stessa Mudra e di Vadym Stolar, membro del parlamento, nell'ambito di un'inchiesta che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente. 

La conferma di Stolar

"Posso confermare che la Nabu sta conducendo indagini nella mia abitazione", ha scritto Stolar su Facebook. "Sto collaborando pienamente con l'ufficio e non sto ostacolando in alcun modo il lavoro delle forze dell'ordine". Secondo il Kyiv independent l'ufficio sta anche perquisendo locali collegati a Maksym Mykytas, ex membro del Parlamento, e alla banca statale Sense Bank. Mudra è responsabile del sistema giudiziario e della riforma giudiziaria dell'ufficio del presidente Zelensky. Stolar ha rappresentato in Parlamento la fazione filo-russa Piattaforma di Opposizione per la Vita fino alla sua messa al bando durante l'invasione su vasta scala del 2022. Ora rappresenta il gruppo Restaurazione dell'Ucraina, una costola della Piattaforma di Opposizione per la Vita. Ed è stato collegato a diversi controversi progetti di costruzione a Kiev, nonchè un sistema che avrebbe truffato centinaia di acquirenti di case negli anni 2000. Anche se lui ha sempre negato le accuse di illeciti.

Il precedente

A dicembre, il Nabu aveva accusato cinque parlamentari della fazione 'Servitore del Popolo' del presidente Volodymyr Zelensky di aver ricevuto denaro in cambio di voti parlamentari. Nello stesso mese, l'ufficio ha perquisito anche le abitazioni di un collaboratore di David Arakhamia, capo della fazione "Servitore del Popolo", secondo quanto riferito al Kyiv Independent ad aprile da una fonte delle forze dell'ordine. Anche il quotidiano Ukrainska Pravda ha riferito a luglio, citando le proprie fonti, che all'inizio dello stesso mese il Nabu aveva ottenuto un'ordinanza del tribunale che le consentiva di prelevare campioni biologici dall'assistente di Arakhamia nel caso relativo a presunti pagamenti in contanti a parlamentari. 

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