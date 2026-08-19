Ucraina, operazione anticorruzione: perquisizioni staff Zelensky

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato un decreto con cui ha rimosso Iryna Mudra dalla carica di vice capo dell'ufficio presidenziale. Lo ha riferito il sito dell'emittente Suspilne dopo che stamani uomini dell'ufficio nazionale Anticorruzione ucraino (Nabu) hanno perquisito le abitazioni della stessa Mudra e di Vadym Stolar, membro del parlamento, nell'ambito di un'inchiesta che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente.

La conferma di Stolar

"Posso confermare che la Nabu sta conducendo indagini nella mia abitazione", ha scritto Stolar su Facebook. "Sto collaborando pienamente con l'ufficio e non sto ostacolando in alcun modo il lavoro delle forze dell'ordine". Secondo il Kyiv independent l'ufficio sta anche perquisendo locali collegati a Maksym Mykytas, ex membro del Parlamento, e alla banca statale Sense Bank. Mudra è responsabile del sistema giudiziario e della riforma giudiziaria dell'ufficio del presidente Zelensky. Stolar ha rappresentato in Parlamento la fazione filo-russa Piattaforma di Opposizione per la Vita fino alla sua messa al bando durante l'invasione su vasta scala del 2022. Ora rappresenta il gruppo Restaurazione dell'Ucraina, una costola della Piattaforma di Opposizione per la Vita. Ed è stato collegato a diversi controversi progetti di costruzione a Kiev, nonchè un sistema che avrebbe truffato centinaia di acquirenti di case negli anni 2000. Anche se lui ha sempre negato le accuse di illeciti.

