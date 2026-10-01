Ucraina, Assemblea Consiglio d’Europa: “Mosca ci sta attaccando”. LIVE

"Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della Nato". Lo assicura il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte, intervistato durante un convegno organizzato da Euronews a Bruxelles. "Se dovesse verificarsi un accumulo di forze - continua - lo noteremo e sapremo come affrontarlo. Qualora dovesse accadere altro, sapremo gestire anche quella situazione, poiché ci siamo preparati e addestrati proprio per questo". "Siamo - assicura - perfettamente preparati, sia per quanto riguarda le minacce ibride sia per qualsiasi altro scenario possibile. Dobbiamo però mantenere la lucidità: la Russia è in difficoltà in Ucraina, ed è proprio questo il punto cruciale". "Ogni minuto che dedichiamo a questo argomento - continua - è esattamente ciò che Vladimir Putin vorrebbe: vederci agitati a chiederci cosa stia succedendo qui o là". Manteniamo la calma. Siamo più forti. Andiamo avanti. Continuiamo a investire. E, soprattutto, assicuriamoci che l'Ucraina disponga di ciò che le serve per continuare a combattere. Hanno bisogno di sostegno, in particolare di sistemi di difesa aerea, ma anche di ogni altra risorsa disponibile", conclude.