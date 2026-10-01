Ucraina, Assemblea Consiglio d’Europa: “Mosca ci sta attaccando”. LIVE

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa "esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta". La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Cinque morti, tra cui un bambino, e 14 feriti: è il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina
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L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa "esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta". La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Cinque morti, tra cui un bambino, e 14 feriti: è il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. La Russia ha scritto alla Nato per denunciare le esercitazioni volte a simulare "l'isolamento" di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare "l'intero arsenale" per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La Nato ha risposto denunciando "le minacce" di Mosca.
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Rutte: "No minacce imminenti a territorio Nato"
"Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della Nato". Lo assicura il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte, intervistato durante un convegno organizzato da Euronews a Bruxelles. "Se dovesse verificarsi un accumulo di forze - continua - lo noteremo e sapremo come affrontarlo. Qualora dovesse accadere altro, sapremo gestire anche quella situazione, poiché ci siamo preparati e addestrati proprio per questo". "Siamo - assicura - perfettamente preparati, sia per quanto riguarda le minacce ibride sia per qualsiasi altro scenario possibile. Dobbiamo però mantenere la lucidità: la Russia è in difficoltà in Ucraina, ed è proprio questo il punto cruciale". "Ogni minuto che dedichiamo a questo argomento - continua - è esattamente ciò che Vladimir Putin vorrebbe: vederci agitati a chiederci cosa stia succedendo qui o là". Manteniamo la calma. Siamo più forti. Andiamo avanti. Continuiamo a investire. E, soprattutto, assicuriamoci che l'Ucraina disponga di ciò che le serve per continuare a combattere. Hanno bisogno di sostegno, in particolare di sistemi di difesa aerea, ma anche di ogni altra risorsa disponibile", conclude.
Rutte: "Chi può mandare intercettori li dia a Kiev"
I Paesi europei che hanno nei propri arsenali "intercettori" a sufficienza dovrebbero mandarli in Ucraina. Lo sottolinea il segretario generale della Nato Mark Rutte, intervistato durante un convegno organizzato da Euronews a Bruxelles. "Per il prossimo inverno e per le settimane e i mesi a venire - afferma - hanno semplicemente bisogno di più intercettori. Vi prego di fornire tutto ciò che potete ancora offrire: si tratta di salvare vite umane. Anche il nostro comandante supremo alleato sta esortando i Paesi europei che dispongono ancora di questi intercettori Patriot a donare tutto il possibile". Per Rutte "è fondamentale mantenere forte l'Ucraina in questo momento. Tuttavia, la situazione dell'Ucraina non è peggiorata rispetto a qualche tempo fa; al contrario, stanno ottenendo risultati migliori, sia sul fronte che nelle operazioni di attacco in profondità nel territorio russo, rispetto a soli sei mesi fa".