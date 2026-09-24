Lungo due metri, ha un'apertura alare pari a 2,5 metri. Può pesare fino a 18 Kg e raggiungere velocità vicine ai 160 Km/h, con un'autonomia dichiarata di 600 Km. Uno può costare anche 10mila dollari, componenti elettronici sono cinesi mentre l'assemblaggio avviene nell'area di Alabuga, regione russa del Tatarstan

Una lunghezza di circa due metri, una apertura alare pari a 2,5 metri. Oltre ad un peso che può arrivare fino a 18 Kg e una capacità di raggiungere velocità vicine ai 160 Km/h e con un'autonomia dichiarata di 600 Km. Sono queste le principali caratteristiche del Gerbera, il drone che la Russia potrebbe utilizzare contro Spagna, Francia o Italia almeno stando alle informazioni sui piani di escalation del Cremlino raccolte dai servizi segreti statunitensi e rivelate dal quotidiano spagnolo El Mundo.

Costo, assemblaggio e carico esplosivo

Il costo? Come segnala "Il Messaggero", un esemplare può arrivare a costare intorno ai 10mila dollari, anche considerati i materali utilizzati per costruirlo, tra cui compensato e schiuma plastica. I componenti elettronici, invece, sono di base cinesi, l'assemblaggio si effettua nell'area di Alabuga, regione russa del Tatarstan, una sorta di polo nel quale Mosca costruisce i droni da guerra. Il Gerbera può essere trasportato da una nave mercantile e può essere azionato con molta più facilità rispetto ad altri droni simili, come gli Shahed o i Geran. Un'altra caratteristica: da una distanza di 200 o 300 Km dalla costa, il volo durerebbe massimo due ore, a seconda della velocità effettiva. Può trasportare un carico esplosivo pari a circa 5 kg, capace di provocare un incendio o anche far chiudere temporaneamente un porto o un aeroporto.

Diversi modelli

Esistono diversi modelli del Gerbera, in particolare si producono tre differenti versioni. Oltre a quello da ricognizione, utilizzato per raccogliere immagini e informazioni sul terreno in tempo reale, esiste la tipologia kamikaze, caratterizzata da una piccola carica esplosiva per colpire gli obiettivi, mentre la versione più pericolosa è quella pensata per apparire ai radar come se fossero degli Shahed-136, ingannando i sistemi di difesa aerea nemici.

I Gerbera in Europa

Droni come questo sono già stati avvistati in Ucraina un paio di anni fa, ma poi la minaccia ha riguardato da vicino pure l'Europa centrale e balcanica. Nel settembre dello scorso, sono state registrate violazioni dello spazio aereo in Polonia ma i droni coinvolti sono stati abbattuti. Solo il mese scorso, la Romania ha neutralizzato due Gerbera sul Mar Nero. Pochi giorni fa, infine, un caccia Eurofighter italiano ha intercettato e abbattuto un drone simile in Lituania.