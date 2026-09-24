Scontro Usa-Iran all'assemblea dell'Onu. Oggi parla Netanyahu. LIVE

Secondo quanto riportato da Canale 12, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dovrebbe sfruttare il suo intervento di domani all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per respingere le crescenti pressioni occidentali sugli insediamenti israeliani e sulla violenza dei coloni in Cisgiordania. Lo riporta The Times of Israel, ricordando che la questione ha assunto una certa urgenza all'inizio di questo mese, quando 12 Paesi occidentali hanno annunciato piani per imporre o sostenere restrizioni al commercio con gli insediamenti israeliani. Gran Bretagna, Francia e Canada si sono impegnate separatamente a vietare l'importazione di merci provenienti dagli insediamenti e a prendere di mira gli insediamenti stessi e coloro che li agevolano o ne traggono profitto. Canale 12 riferisce che Netanyahu dovrebbe difendere la condotta di Israele sia a Gaza sia in Cisgiordania.