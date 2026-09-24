Scontro Usa-Iran all'assemblea dell'Onu. Oggi parla Netanyahu. LIVE

Guerra, scontro Usa-Iran all'assemblea dell'Onu. Oggi è il giorno di Netanyahu. LIVE
Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane: "Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli" ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Oggi l'intervento del premier israeliano
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Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane: "Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli" ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Atteso oggi l'intervento del premier israeliano.
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Tajani: "Onu deve ritrovare capacità di agire, troppo spesso appare impotente"
"Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge. Ma per restare fedeli a quella missione, devono ritrovare la capacità di decidere e, soprattutto, di agire". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo discorso all'Onu. "Con questa convinzione, l'Italia continuerà a battersi per una moratoria universale sulla pena di morte", ha aggiunto il ministro suscitando l'applauso dell'Assemblea. "Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: troppo spesso questa Organizzazione appare impotente", ha detto ancora ricordando che il Consiglio di sicurezza "non deve essere un club esclusivo".
Pezeshkian mostra all'Onu le foto dei bimbi uccisi: "Non ci piegheremo"
L'Iran "è vittima di terrorismo" e non si piegherà "ai bulli" che non rispettano il diritto internazionale. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha replicato ieri a Donald Trump dal palco dell'Onu. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. "Non avevano commesso alcun crimine", ha detto secco. Davanti alle immagini la delegazione americana, composta da un unico membro, ha lasciato l'aula. "Non siamo mai stati un aggressore, non abbiamo mai scatenato una guerra" ma ci "difenderemo", ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea General.
Netanyahu all'Onu parlerà contro le sanzioni occidentali sugli insediamenti'
Secondo quanto riportato da Canale 12, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dovrebbe sfruttare il suo intervento di domani all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per respingere le crescenti pressioni occidentali sugli insediamenti israeliani e sulla violenza dei coloni in Cisgiordania. Lo riporta The Times of Israel, ricordando che la questione ha assunto una certa urgenza all'inizio di questo mese, quando 12 Paesi occidentali hanno annunciato piani per imporre o sostenere restrizioni al commercio con gli insediamenti israeliani. Gran Bretagna, Francia e Canada si sono impegnate separatamente a vietare l'importazione di merci provenienti dagli insediamenti e a prendere di mira gli insediamenti stessi e coloro che li agevolano o ne traggono profitto. Canale 12 riferisce che Netanyahu dovrebbe difendere la condotta di Israele sia a Gaza sia in Cisgiordania.