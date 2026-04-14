Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?

Introduzione
Nei giorni scorsi, il ministero delle Finanze israeliano ha fornito la prima stima ufficiale del costo che il Paese dovrà sostenere per il conflitto. Altri calcoli sono stati diffusi dai media statunitensi sul prezzo della guerra per le casse americane. Ecco cosa è emerso.
Quello che devi sapere
Il costo per Israele
Le prime cinque settimane di guerra con l’Iran sono costate a Israele circa 11,5 miliardi di dollari, dice il ministero delle Finanze israeliano, secondo quanto riporta il New York Times. La maggior parte del denaro, circa 7,2 miliardi di dollari, è stata destinata al finanziamento delle operazioni militari, come le munizioni e il pagamento dei numerosi soldati di riserva richiamati in servizio, ha precisato il ministero. Il resto è servito a risarcire la popolazione per i danni agli edifici, le giornate di lavoro perse e ad aiutare le amministrazioni locali a fornire alloggi migliori, tra le altre spese.
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Il costo per gli Usa
Nei giorni scorsi il Wall Street Journal, citando l'ultima valutazione di Elaine McCusker, un'alta funzionaria del Pentagono responsabile del bilancio durante la prima amministrazione Trump, aveva riferito che la guerra con l’Iran è costata tra i 25 e i 35 miliardi di dollari, con la stima più bassa riguardante i costi sostenuti dagli Stati Uniti e quella più alta i costi sostenuti anche dalle nazioni partner nella regione. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno speso circa 13,7 miliardi di dollari in intercettori e 9,7 miliardi di dollari in bombe e missili per colpire obiettivi, si legge nella valutazione. I danni bellici alle infrastrutture statunitensi, come aerei distrutti o danneggiati, sono stimati in 2,6 miliardi di dollari.
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Cosa comprendono i calcoli
I calcoli di McCusker, attualmente senior fellow presso l'American Enterprise Institute (Aei), includono le spese per il dispiegamento di ulteriori asset americani in Medio Oriente a partire da fine dicembre. Comprendono inoltre una parziale valutazione dei danni bellici, il cui quadro definitivo potrà difficilmente essere chiaro prima della cessazione delle ostilità.
La cifra per i danni
Le stime fornite includono una forbice compresa tra i 2,1 e i 3,6 miliardi di dollari destinata a coprire i danni bellici e la sostituzione delle attrezzature. La fascia più alta di questo intervallo comprende i costi per la riparazione della Uss Gerald R. Ford - una portaerei ritirata dal servizio per manutenzione a seguito di un incendio divampato nella lavanderia di bordo - nonché le spese per il ripristino di un sistema di allerta precoce per missili balistici, situato in Qatar e danneggiato dall'attacco di un drone.
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Perdite contenute
Secondo gli esperti della Difesa, le perdite americane in termini di soldati e mezzi materiali sono contenute, se paragonate agli standard delle guerre in cui le due parti in conflitto sono più equilibrate. Tuttavia, la distruzione da parte dell’Iran di costosi sistemi radar Usa ha reso Washington più vulnerabile nell'eventualità di futuri conflitti in altri teatri operativi, come quello cinese.
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Il costo dell’inflazione
Tutto questi calcoli riguardano solo la parte dei costi militari della guerra. Ma bisogna aggiungere le conseguenze economiche collegate. Ad esempio l’inflazione, che dall’inizio del conflitto è volata ai massimi degli ultimi due anni. A marzo è balzata al 3,3% dal 2,4% del mese precedente complice un caro-energia che ha fatto schizzare i prezzi della benzina del 12,5%.
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Cosa dicono gli esperti
La fiammata rischia di impoverire gli americani, già alle prese con una “affordability” - la capacità di arrivare alla fine del mese - sempre più sfuggente. La Casa Bianca minimizza il rialzo e assicura che si tratta di un balzo di breve termine. Gli analisti però non condividono e mettono in guardia sul fatto che i prezzi resteranno alti per un periodo prolungato, considerato che le aziende sono rapide nei rincari ma molto più lente nel ridurre i prezzi. Senza contare che non è chiaro quando la situazione dello Stretto di Hormuz tornerà a una parvenza di normalità.
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Cittadini insicuri
Non sono ottimisti neanche gli americani: la fiducia dei consumatori, misurata dall'indice Michigan, è crollata in aprile ai minimi storici appesantita dalle aspettative sui prezzi. Per Trump e la sua promessa età dell'oro è un duro colpo: eletto per rilanciare l'economia e portare avanti l'America First, il presidente è alle prese con una ripresa che rallenta e prezzi che volano.
Il costo ambientale
Ultimo, ma non meno importante, la guerra in Iran sta creando anche un enorme costo ambientale. Soltanto nelle prime due settimane, il conflitto ha inquinato come un milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a 1,3 miliardi di dollari. Se la crisi in Medio Oriente dovesse protrarsi per un anno, l'inquinamento prodotto peserebbe come un'economia ad alta intensità di combustibili fossili come il Kuwait, oppure come gli 84 Paesi con le emissioni più basse messe insieme: 131 milioni di tonnellate di CO₂. Il prolungamento del conflitto, tra il ripristino degli arsenali e il possibile coinvolgimento di altri Stati, aggraverebbe il bilancio.
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