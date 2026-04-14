Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?

Nei giorni scorsi il Wall Street Journal, citando l'ultima valutazione di Elaine McCusker, un'alta funzionaria del Pentagono responsabile del bilancio durante la prima amministrazione Trump, aveva riferito che la guerra con l’Iran è costata tra i 25 e i 35 miliardi di dollari, con la stima più bassa riguardante i costi sostenuti dagli Stati Uniti e quella più alta i costi sostenuti anche dalle nazioni partner nella regione. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno speso circa 13,7 miliardi di dollari in intercettori e 9,7 miliardi di dollari in bombe e missili per colpire obiettivi, si legge nella valutazione. I danni bellici alle infrastrutture statunitensi, come aerei distrutti o danneggiati, sono stimati in 2,6 miliardi di dollari.

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