Il Papa atterrerà all’aeroporto Adolfo Suarez-Madrid Barajas alle 10:30 del 6 giugno, dove sarà accolto dal re spagnolo Felipe VI, dalla regina Letizia e dal premier Pedro Sánchez. Il primo appuntamento ufficiale in agenda sarà quindi la visita di cortesia ai Reali, a cui seguirà l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico. Come riportato da Vatican News, Prevost visiterà poi il barrio de Lucero, alla periferia della città, dove incontrerà gli operatori e gli assistiti del progetto Cedia 24 Horas, struttura gestita dalla Caritas diocesana di Madrid per chi è senza fissa dimora. Chiuderà la prima giornata una veglia di preghiera con i giovani fedeli. Domenica 7 giugno il Papa terrà la messa in Plaza de Cibeles, per poi incontrare privatamente i membri dell’ordine agostiniano. Quindi si sposterà alla Movistar Arena per l’evento “Tessere reti con il mondo della cultura, dell’arte, dell’economia e dello sport”. Lunedì 8 giugno si aprirà all’insegna degli incontri istituzionali, dal premier Sánchez ai membri del Parlamento. Poi, nella sede della Conferenza Episcopale, sarà il turno dell’accoglienza dei vescovi spagnoli, la preghiera e l’omaggio alla Vergine dell’Almudena, patrona di Madrid. In serata nello stadio Santiago Bernabeu si terrà invece l’incontro con la comunità diocesana. Ultimo appuntamento prima di lasciare Madrid, martedì 9 giugno, è il saluto del Papa ai volontari.

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