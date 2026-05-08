Seguendo le parole espresse all’inizio del suo pontificato, Leone XIV si dedica fin da subito al ruolo di mediatore per la pace per i conflitti presenti nel mondo. Ha incontrato diversi capi di Stato e di governo e si è esposto in modo chiaro contro la guerra e il riarmo, come messaggio per la 59esima Giornata mondiale della pace, in cui il Pontefice ha denunciato “l'irrazionalità di un rapporto tra popoli” basato non su giustizia e fiducia ma “sulla paura e sul dominio della forza”.

Il Papa ha incontrato nel corso del suo primo anno di pontificato tre volte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, due delle quali a Castel Gandolfo, tornata a essere residenza estiva papale. Non è il solo: ha ricevuto anche il presidente israeliano Isaac Herzog (4 settembre), con il quale ha parlato al telefono anche dopo l’attentato di Sydney contro la comunità ebraica, e ha incontrato il presidente dell’Autorità Nazionale palestinese, Mahmoud Abbas (5 novembre).