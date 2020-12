44/50

Nel settembre 2020 uno scandalo scuote la Chiesa: il cardinale Angelo Becciu (in foto) viene indagato in Vaticano per peculato: secondo un'inchiesta del settimanale L'Espresso, avrebbe dirottato il denaro delle elemosine verso fondi speculativi, in particolare per finanziare la cooperativa Spes, braccio operativo della Caritas di Ozieri (Sassari), di cui è presidente il fratello Tonino. Papa Francesco fa sapere di non avere più fiducia in Becciu, che rinuncia alla carica di prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi e ai diritti legati al cardinalato

Becciu si difende: "Fiducia nel Papa"