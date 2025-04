Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 aprile: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate all'incontro a Palazzo Chigi tra Meloni e JD Vance: sul tavolo i negoziati sui dazi con l'Ue. La premier sente von der Leyen, che esprime soddisfazione ma ribadisce che le trattative sono in campo alla Commissione. Gli Usa avvisano Russia e Ucraina: "Se non si sblocca la tregua, abbandoniamo i colloqui". Dal governo via libera (condizionato) all'offerta di Unicredit per Banco Bpm. Omicidio di Saman, ergastolo in Appello a genitori e cugini, 22 anni allo zio