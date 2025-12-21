Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 dicembre: la rassegna stampa
È il tema della Manovra ad occupare, per la maggior parte, i titoli dei principali quotidiani italiani. È arrivato, tra le polemiche, il primo sì con il via libera della commissione Bilancio al Senato. Mentre per lo sport, attenzione puntata sulla Juventus che ieri ha battuto la Roma 2-1
- Il quotidiano apre con un titolo sulla Manovra, "in aula tra gli ostacoli". E punta anche sulle parole del ministro dell'Economia, Giorgetti, che ha sottolineato: "Non mi dimetto". Spazio anche alla bufera innescata dalla pubblicazione dei file di Esptein negli Usa. Grande spazio anche a un'intervista a Caterina Caselli.
- "Manovra, sì tra i veleni", il titolo scelto dal quotidiano. Ieri è arrivato il primo sì, con il via libera della commissione Bilancio al Senato. Il testo sarà in aula domani. La maggioranza si ricompatta dopo le fibrillazioni della Lega che sventa l'aumento dell'età pensionabile ma vede sfumare il cumulo con i fondi per anticipare l'uscita. Spazio anche alla guerra in Ucraina con le trattative di Miami.
- Punta sulla Manovra e sulla posizine di Giorgetti anche La Stampa. Spazio anche alla vicenda del centro sociale Askatasuna, di Torino. Nel pomeriggio del 20 dicembre in città c'è stato il corteo dopo lo sgombero all'alba di giovedì del centro sociale degli autonomi, occupato dal 1996.
- "Manovra, tornano i fondi alle imprese" titola Il Messaggero con un richiamo anche alle parole di Giorgetti: "Abbiamo pensato all'Italia". Grande spazio poi allo sport, con la Roma sconfitta dalla Juve.
- "Arriva la Juve" titola la Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria dei bianconeri sulla Roma per 2-1. Focus anche sull'inter e sull'asse Milan-Chelsea.
- "Colpo di Lucio" il titolo scelto, il successo dell Juve, con l'energia di Spalletti. Focus anche su "Conte-Italiano, esame di storia".
- Punta sulla Juve anche questo giornale, che sottolinea il 2-1 alla Roma e la "vetta a -4" punti.
- Punta sulla vicenda del centro sociale Askatasuna di Torino Il Giornale con il titolo "Compagni che sfasciano". "Scontri al corteo contro lo sgombero: 9 agenti feriti". Poi spazio alla Manovra, con una lettura diversa: "Macché crisi".
- Spazio alla Manovra e alle tensioni nella maggioranza con "Lega anti-Giorgetti". Ma spazio anche al referendum sui gudici: "L'uomo del sì è per il No", titola il giornale.
- "Manovra e imprese, tornano i fondi", titola il quotidiano economico. Poi approfondimento sul Texas che lancia la sua Borsa e sulla mafia: "In Sicilia torna l'emergenza racket".
- "Compagni che menano, botte di Natale", il titolo scelto dal quotidiano che apre sulla vicenda dell'Askatasuna di Torino e sugli scontri del 20 dicembre in cui sono rimasti feriti nove agenti.
- Si spazia dall'Europa alla Cina, dalla caccia all'uranio russo fino alle trattative sul conflitto in Ucraina in questa prima pagina de Il Foglio.
- "Stasera pago io" è il titolo provocatorio del giornale, che racconta le ultime, frenetiche ore di trattativa per la Manovra. Spazio anche alle trattative a Miami sulla guerra in Ucraina.
- "Pensioni, altra stretta del governo. Meloni tenta il blitz sul condono", il titolo di Domani incentrato sugli ultimi sviluppi della Manovra. Spazio anche alla vicenda di Askatasuna a Torino: "La nostra storia continua".
- "L'atlantista" è il titolo in primo piano, in riferimento a Mattarella. Il presidente della Repubblica "anticipa il discorso di fine anno e parla ai militari italiani delle missioni internazionali". Bruxelles: "Asse Meloni-Macron al Consiglio europeo. Per Kiev serve di più". Vertici a Miami: "Da Gaza all'Ucraina, le guerre passano tra le mani di Witkoff".
- "Condono edilizio, è scontro", il titolo scelto dal quotidiano per affrontare il tema della Manovra. Poi approfondimento sulle misure per giovani, donne e pensioni. E focus anche sulle trattative sulla guerra in Ucraina.