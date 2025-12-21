Guerra Ucraina Russia, Washington per vertice con Mosca-Kiev. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Usa per vertice con Mosca-Kiev. Si tratta ancora a Miami. LIVE
Un nuovo vertice a tre, Usa-Russia-Ucraina, per tentare ancora di costruire la pace. Lo ha proposto Washington, spiega il presidente ucraino Zelensky precisando che “gli europei potrebbero partecipare” all'incontro. I colloqui a Miami proseguiranno anche oggi. Continuano i raid russi: a Odessa costano la vita a otto persone. I droni di Kiev colpiscono una nave da guerra russa nel Mar Caspio
in evidenza
Un nuovo vertice a tre, Usa-Russia-Ucraina, per tentare ancora di costruire la pace. Lo ha proposto Washington, spiega il presidente ucraino Zelensky precisando che “gli europei potrebbero partecipare” all'incontro. Sugli asset russi dice: “Prevediamo di utilizzare tutti i 210 miliardi, restituiremo i prestiti solo quando Mosca pagherà i danni”. Secondo le agenzie russe, "l'inviato di Mosca ai colloqui a Miami sull'Ucraina, Kirill Dmitriev, ha definito costruttivi i colloqui con l'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense, Jared Kushner". I colloqui a Miami proseguiranno anche oggi. Continuano i raid russi: a Odessa costano la vita a otto persone. I droni di Kiev colpiscono una nave da guerra russa nel Mar Caspio.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano segreto Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Soldati ucraini si arrendono nella regione di Sumy
L'esercito russo ha catturato un gruppo di soldati ucraini nella regione di Sumy. Lo riferisce l'agenzia russa RIA Novosti dopo aver sentito funzionari della sicurezza. "Il nemico ha subito perdite significative nella zona di Vysoke, con 13 militari della 119/a Brigata di difesa territoriale separata delle Forze armate ucraine catturati, tra cui un comandante di compagnia", ha riferito la fonte dell'agenzia.
La Lituania stanzia 22 milioni di euro per industria militare ucraina
Il Consiglio dei ministri della Lituania ha stanziato 22 milioni di euro a favore dell'industria della difesa ucraina e delle iniziative internazionali per la ricostruzione delle infrastrutture militari del Paese. Secondo quanto comunicato dal ministero delle Finanze di Vilnius, i fondi saranno stanziati in conformità con gli accordi stipulati tra il ministero della Difesa lituana e le autorità ucraine responsabili. Il governo lituano non ha fornito i dettagli delle opere e delle aziende cui i fondi saranno destinati.
Dmitriev: "Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner"
"L'inviato di Mosca ai colloqui a Miami sull'Ucraina, Kirill Dmitriev, ha definito costruttivi i colloqui con l'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense, Jared Kushner". Lo riportano le agenzie russe Ria Novosti e la Tass. "Le discussioni procedono in modo costruttivo", ha detto Dmitriev ai giornalisti russi, aggiungendo che ha annunciato che i colloqui sull'Ucraina a Miami proseguiranno anche domenica.
Dmitriev: "Il 'Deep State' sta cercando di scatenare la terza guerra mondiale"
Il 'Deep State' sta cercando di scatenare la terza guerra mondiale alimentando la paranoia anti-russa nell'Unione Europea e nel Regno Unito. Lo ha detto, citato dall'agenzia Tass, Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, commentando la dichiarazione del direttore dell'intelligence nazionale statunitense Tulsi Gabbard. Gabbard, ricorda la Tass, ha smentito le notizie riportate da alcuni mass media sulla presenza di piani russi per stabilire il controllo sull'intero territorio dell'Ucraina e su altre parti dell'ex Unione Sovietica nella sua dichiarazione pubblicata su X. Dichiarazione che è stata postata e commentata da Dmitriev sul social ex Twitter. "Il direttore dell'intelligence nazionale Gabbard è grande non solo per aver documentato le origini della bufala sulla Russia di Obama/Biden, ma ora anche per aver smascherato la macchina bellicista dello Stato profondo che cerca di incitare alla terza guerra mondiale alimentando la paranoia anti-russa in tutto il Regno Unito e nell'Ue", ha scritto Dmitriev su X.
Peskov: "Putin pronto al dialogo con Macron"
Il presidente russo Vladimir Putin è "pronto al dialogo" con il suo omologo francese Emmanuel Macron. Lo ha dichiarato nella notte tra sabato e domenica il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, all'agenzia russa Ria Novosti. "Lui (Macron) ha detto di essere pronto a parlare con Putin. È probabilmente molto importante ricordare ciò che il presidente ha detto durante la sua conferenza stampa annuale di venerdì scorso: ha espresso la sua disponibilità a dialogare con Macron", ha spiegato Peskov. I negoziatori ucraini, europei e americani si trovano questo fine settimana a Miami, in Florida, per i colloqui guidati da Steve Witkoff, inviato speciale di Donald Trump, e Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti. Anche l'inviato russo Kirill Dmitriev è a Miami.