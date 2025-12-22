Mosca frena sul vertice a tre, ma apre a colloqui con Macron. LIVE

Attacchi notturni delle forze russe hanno colpito un'infrastruttura critica a Odessa, lasciando parte dei quartieri cittadini senza elettricità. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Serhii Lysak, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo le informazioni diffuse da fonti locali, un'infrastruttura critica della città è stata danneggiata durante due attacchi nemici durante la notte. Di conseguenza, parte di uno dei quartieri cittadini è rimasta temporaneamente senza elettricità. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito edè stato portato in ospedale con ferite da schegge in condizioni moderate. Sempre nella regione di Odessa, il traffico sull'autostrada M-15 Odessa-Reni è stato ripristinato dopo che era stata temporaneamente chiusa per un attacco russo su un ponte vicino al villaggio di Maiaky. Nelle ultime ore, le forze russe hanno bombardato anche quattro aree della regione di Dnipropetrovsk, innescando incendi e causando distruzione. Lo ha riferito su Telegram il capo ad interim dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko. "Durante la notte, il nemico ha diretto i droni verso Pavlohrad. Un'auto e un edificio non operativo hanno preso fuoco. L'incendioè stato spento. A Kryvyj Rih, un incendio e' scoppiato a seguito di un attacco con un drone ed è stato spento. Edifici amministrativi, due condomini e autovetture sono stati danneggiati", ha dichiarato la fonte. I droni russi hanno colpito inoltre la comunita' di Vasylkivka, nel distretto di Synelnykove, danneggiando alcune case private. "Nel distretto di Nikopol, l'aggressore ha attaccato con droni Fpv e ha bombardato con l'artiglieria. Gli attacchi hanno colpito le comunità di Nikopol e Pokrovske", ha aggiunto Haivanenko. Le forze di difesa aerea hanno distrutto tre droni nella regione di Dnipropetrovsk, secondo il comando aereo. Su Facebook, lo stato maggiore delle Forze armate ucraine ha riferito inoltre che le perdite totali in combattimento delle forze russe dal 24 febbraio 2022 al 22 dicembre 2025 hanno raggiunto circa 1.197.860 unità, di cui 1.120 eliminate nell'ultimo giorno. Secondo la stessa fonte, nelle ultime 24 ore si sono verificati 200 scontri lungo la linea del fronte, più di 70 dei quali nei settori di Pokrovsk e Kostiantynivka.