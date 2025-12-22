Guerra Ucraina Russia, Mosca frena sul vertice a tre ma apre a colloqui con Macron. LIVE
Il Cremlino esclude l'ipotesi di un trilaterale Usa-Ucraina-Russia, ma apre a colloqui con la Francia. "Putin è pronto al dialogo con Macron", secondo il portavoce di Mosca. L'Eliseo sottolinea che ora "con la prospettiva di una tregua è di nuovo utile parlare con Mosca". La Russia "resta pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina", ha detto Witkoff al termine degli incontri del weekend a Miami
Non ci sarebbe alcun trilaterale all'orizzonte, ma una apertura per colloqui con la Francia. Mosca esclude l'ipotesi di un incontro Usa-Ucraina-Russia, eppure secondo il Cremlino "Putin è pronto al dialogo con Macron". L'Eliseo sottolinea che ora "con la prospettiva di una tregua è di nuovo utile parlare con Mosca". La Russia "resta pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina", ha detto Witkoff al termine degli incontri del weekend a Miami.
Odessa al buio per raid russi, danni nel Dnipropetrovsk
Attacchi notturni delle forze russe hanno colpito un'infrastruttura critica a Odessa, lasciando parte dei quartieri cittadini senza elettricità. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Serhii Lysak, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo le informazioni diffuse da fonti locali, un'infrastruttura critica della città è stata danneggiata durante due attacchi nemici durante la notte. Di conseguenza, parte di uno dei quartieri cittadini è rimasta temporaneamente senza elettricità. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito edè stato portato in ospedale con ferite da schegge in condizioni moderate. Sempre nella regione di Odessa, il traffico sull'autostrada M-15 Odessa-Reni è stato ripristinato dopo che era stata temporaneamente chiusa per un attacco russo su un ponte vicino al villaggio di Maiaky. Nelle ultime ore, le forze russe hanno bombardato anche quattro aree della regione di Dnipropetrovsk, innescando incendi e causando distruzione. Lo ha riferito su Telegram il capo ad interim dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko. "Durante la notte, il nemico ha diretto i droni verso Pavlohrad. Un'auto e un edificio non operativo hanno preso fuoco. L'incendioè stato spento. A Kryvyj Rih, un incendio e' scoppiato a seguito di un attacco con un drone ed è stato spento. Edifici amministrativi, due condomini e autovetture sono stati danneggiati", ha dichiarato la fonte. I droni russi hanno colpito inoltre la comunita' di Vasylkivka, nel distretto di Synelnykove, danneggiando alcune case private. "Nel distretto di Nikopol, l'aggressore ha attaccato con droni Fpv e ha bombardato con l'artiglieria. Gli attacchi hanno colpito le comunità di Nikopol e Pokrovske", ha aggiunto Haivanenko. Le forze di difesa aerea hanno distrutto tre droni nella regione di Dnipropetrovsk, secondo il comando aereo. Su Facebook, lo stato maggiore delle Forze armate ucraine ha riferito inoltre che le perdite totali in combattimento delle forze russe dal 24 febbraio 2022 al 22 dicembre 2025 hanno raggiunto circa 1.197.860 unità, di cui 1.120 eliminate nell'ultimo giorno. Secondo la stessa fonte, nelle ultime 24 ore si sono verificati 200 scontri lungo la linea del fronte, più di 70 dei quali nei settori di Pokrovsk e Kostiantynivka.
Ucraina, telefonata Trump-Starmer: "Impegno pace giusta e duratura"
La guerra Russia-Ucraina e gli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura sono stati gli argomenti affrontati dal premier britannico Keir Starmer in una conversazione telefonica con il presidente Usa Donald Trump. Lo ha riportato l'ufficio stampa del governo britannico, secondo quanto riferito dal sito Ukrinform. "I due leader hanno iniziato riflettendo sulla guerra in Ucraina. Il primo ministro ha aggiornato il presidente Trump sul lavoro della Coalizione dei Volenterosi per sostenere il raggiungimento di un accordo di pace e garantire una fine giusta e duratura delle ostilità", si legge nella dichiarazione. Inoltre, i due leader hanno discusso della situazione nella Striscia di Gaza. Starmer ha anche informato il presidente Usa della nomina del nuovo Ambasciatore britannico a Washington, Christian Turner.
Mosca, 41 droni ucraini abbattuti da ieri sera sulle regioni russe
Mosca afferma che da ieri sera le difese aeree hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini sulle regioni russe. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa.
Dmitriev lascia Miami: "Grazie, la prossima volta a Mosca"
L'inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin e ceo del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, ha lasciato intendere che il prossimo incontro tra le delegazioni russa e statunitense sull'Ucraina potrebbe svolgersi a Mosca. "Grazie, Miami. La prossima volta: Mosca", ha scritto Dmitriev sulla sua pagina X accompagnando il post con una sua foto con una maglietta con la scritta 'La prossima volta a Mosca' e la firma di Putin. Il 15 agosto in Alaska il leader russo aveva suggerito in inglese al suo omologo statunitense Donald Trump che il prossimo incontro si sarebbe tenuto a Mosca: in una conferenza stampa congiunta per riassumere i risultati del vertice di Anchorage il presidente Usa aveva dichiarato di non vedere l'ora di rivedere presto il leader russo; "la prossima volta a Mosca?", aveva risposto Putin con un sorriso. Dmitriev ha concluso ieri sera due giorni di colloqui con gli Stati Uniti sull'Ucraina ed è ripartito da Miami.
Ucraina, colloqui a Miami definiti "costruttivi"
Witkoff: "La Russia resta impegnata a raggiungere la pace in Ucraina"
"La Russia resta pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina". Lo ha detto l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, al termine degli incontri del weekend a Miami. "La Russia apprezza molto gli sforzi e il sostegno degli Stati Uniti per risolvere il conflitto ucraino e ristabilire la sicurezza globale", ha aggiunto il funzionario senza tuttavia precisare se ci siano stati dei progressi nei colloqui.
Guerra in Ucraina e aiuti a Kiev, ecco quanto ha speso l’Italia e cosa chiede l’Ue. I dati
Si è riacceso il dibattito riguardo agli aiuti militari da inviare a Kiev. Il nostro Paese, dall’inizio della guerra russa, ha dato all’Ucraina in armi un paio di miliardi scarsi: si tratta di 28 euro pro capite di aiuti militari, contro ad esempio i 1.526 euro pro capite della Danimarca. La richiesta dell’Ue per il 2026 è molto più alta e dove trovare i fondi resta un rebus che accomuna tutta l’Europa. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 2 dicembre.
Ucraina, la vittoria della Russia non è scontata. Cosa dicono le mappe
I negoziati per arrivare alla fine della guerra in Ucraina proseguono. Faticosamente, ma proseguono. La Russia sta cercando di spingere Kiev ad accettare le proprie condizioni – dall’annessione dei territori come Donbass e Kherson alla rinuncia ai piani per entrare nella Nato – facendo leva sul fatto che comunque non riuscirebbe mai a vincere. La realtà sul campo di battaglia, tuttavia, sembra indicare uno scenario diverso, anche se per proseguire, va detto, l'Ucraina ha bisogno di costante supporto esterno.
