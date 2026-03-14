Gli attacchi notturni hanno preso di mira una residenza studentesca, impianti industriali, magazzini ed edifici residenziali. Sono almeno dieci i feriti. Zelensky all'Eliseo da Macron per "dimostrare" che la guerra in Medio Oriente "non distoglierà" l'attenzione dall'Ucraina. Il presidente francese ha ribadito "con forza e chiarezza" che l'impegno di un prestito di 90 miliardi di euro dell'UE a Kiev "sarà mantenuto"
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La regione di Kiev è stata nel mirino di un attacco russo che ha fatto almeno quattro morti e dieci feriti. Gli attacchi notturni hanno preso di mira una residenza studentesca, impianti industriali, magazzini ed edifici residenziali.
Nulla di fatto a Bruxelles su rinnovo sanzioni individuali Russia: la prospettiva è lanciare una procedura scritta oggi per approvare il rollover in tempo per domenica 15 marzo, data ultima per il rinnovo delle misure restrittive nei confronti di circa 2.700 persone e società considerate, a vario titolo, complici dell’aggressione.
Zelensky all'Eliseo da Macron per "dimostrare" che la guerra in Medio Oriente "non distoglierà" l'attenzione dall'Ucraina. Il presidente francese ha ribadito "con forza e chiarezza" che l'impegno di un prestito di 90 miliardi di euro dell'UE a Kiev "sarà mantenuto". Zelensy a Parigi ha incontrato anche il Principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi: "L'Ucraina desidera ardentemente un Iran libero, che non collabori con la Russia e non destabilizzi il Medio Oriente, l'Europa e il mondo intero",
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- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
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- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
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Raid di droni e missili di Mosca vicino a Kiev: 4 morti e 10 feriti
Un raid di droni e missili russi ha colpito l'area vicino a Kiev. Secondo quanto emerso sono almeno 4 i morti e 10 i feriti.
Cremlino: "Numerosi Paesi vogliono iniziare ad acquistare petrolio dalla Russia"
Un gran numero di Paesi vogliono iniziare ad acquistare petrolio dalla Russia in seguito all'allentamento delle sanzioni Usa (il sollevamento delle misure restrittive sul petrolio già caricato sulle petroliere, ndr), ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "I mercati sono vasti e sono in molti a essere interessati ad acquistare petrolio russo", ha dichiarato. Thailandia e Sri Lanka hanno annunciato la loro intenzione di iniziare ad acquistare petrolio russo. Ma anche il Giappone sarebbe pronto ad acquistare da Mosca.
Nulla di fatto a Bruxelles su rinnovo sanzioni individuali Russia
Gli ambasciatori dei Paesi membri dell'Ue, riuniti nel Coreper oggi a Bruxelles, hanno deciso di prendere tempo fino a domani, per il rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia per la guerra in Ucraina. La prospettiva è lanciare una procedura scritta domani, per approvare il rollover in tempo per domenica 15 marzo, data ultima per il rinnovo delle misure restrittive nei confronti di circa 2.700 persone e società considerate, a vario titolo, complici dell’aggressione. È quanto si apprende a Bruxelles. Il rinnovo delle sanzioni è bloccato da Ungheria e Slovacchia.
Almeno due morti in un attacco russo sulla regione di Kiev
Almeno due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in seguito ad un "massiccio attacco" russo contro la regione di Kiev. Lo ha annunciato l'amministrazione militare regione. "Purtroppo due persone sono state uccise nel distretto di Brovary. Altre quattro sono ferite", ha scritto su Telegram Mykola Kalachnyk, capo dell'amministrazione militare della regione della capitale ucraina.
Zelensky incontra Pahlavi: "L'Iran non collabori con la Russia"
"Ho incontrato il Principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi a Parigi. Abbiamo discusso in dettaglio della situazione in Iran e nella regione, nonché dell'operazione americana contro il regime terroristico". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X dando notizia dell'incontro avvenuto oggi a Parigi con il figlio dell'ultimo Scià. "Il principe e il suo staff mi hanno riferito i segnali che stanno ricevendo dall'interno del Paese. La presidenza del regime ha effettivamente subito perdite significative ed è importante che il regime iraniano non prevalga e che il popolo iraniano goda di sicurezza e di maggiori opportunità per determinare il proprio destino. Abbiamo discusso di come la pressione internazionale e gli sforzi congiunti possano contribuire a questo scopo", scrive Zelensky. "L'Ucraina desidera ardentemente un Iran libero, che non collabori con la Russia e non destabilizzi il Medio Oriente, l'Europa e il mondo intero", aggiunge. "Sono grato al Principe ereditario per la sua chiara enfasi sul sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. I nostri team - conclude - rimarranno in contatto"