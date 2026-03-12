La guerra dei droni: ora Kiev può aiutare a difendersi dall'Iran?

Mentre si diffondono le notizie del supporto ucraino a Paesi come Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita nella difesa contro i droni iraniani, facciamo il punto su come Kiev sia diventato negli ultimi anni un laboratorio all'avanguardia nella guerra tecnologica, sviluppando linee di innovazione parallele: aumento della capacità industriale, affrancamento dalle componenti cinesi e focus sugli intercettori
