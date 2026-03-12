Il presidente libanese e i negoziati con Israele: cinico o pragmatico?

Il Libano si trova stretto tra l’escalation militare tra Israele e Hezbollah e le pressioni internazionali per il disarmo del partito-milizia sciita. In questo scenario il presidente Joseph Aoun prova a muoversi per cercare di mantenere un equilibrio interno aprendosi a inediti negoziati diretti con Tel Aviv. Alcuni si chiedono che tipo di strategia politica abbia in mente. Lo spiega a Sky Tg24 Insider la storica Rossana Tufaro