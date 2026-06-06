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Musica

Primavera Sound 2026, sfide e insegnamenti della 24ma edizione

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Gli errori del Giorno 1, utili per le prossime edizioni. I numeri del Festival, che si conferma uno degli appuntamenti più importanti e internazionali, che accoglie anche tanti partecipanti extraeuropei. La volontà di continuare a proporre artisti affermati ed emergenti sui tanti palchi di Barcellona che, da ventiquattro edizioni, è il centro della musica: abbiamo incontrato gli organizzatori

 

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