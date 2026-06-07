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Su Kiev e l’Europa, l’Italia prende tempo

Andrea Bonini
©Getty

Le divergenze in maggioranza sull’ingresso dell’Ucraina nell’UE e sull’aumento delle spese militari impongono a Meloni un ruolo più defilato sulla questioni internazionali. La premier salta il vertice di Tivat, ma il rischio è di essere tagliati fuori dai tavoli che contano

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