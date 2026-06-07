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Oltre 82 milioni di sfollati: la maggior parte a cause delle guerre

Roberta Cavaglià
©Getty

È la prima volta dal 1998 che i conflitti superano i disastri naturali come ragione di spostamenti forzati. Tra le popolazioni più colpite, quelle dell’Iran e della Repubblica Democratica del Congo

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