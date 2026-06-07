Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Quali sono le nuove misure di Meta per gli account per teenager?

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

 Il 2 giugno la società di Mark Zuckerberg ha annunciato novità che possono essere lette proprio in questa chiave: arriva l’ultimo tassello di una strategia che ha preso il via con i Teen Accounts di Instagram, per poi venire estesa all’ecosistema più ampio del gruppo, cioè Facebook e Messenger

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ