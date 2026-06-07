Quali sono le nuove misure di Meta per gli account per teenager?

Il 2 giugno la società di Mark Zuckerberg ha annunciato novità che possono essere lette proprio in questa chiave: arriva l’ultimo tassello di una strategia che ha preso il via con i Teen Accounts di Instagram, per poi venire estesa all’ecosistema più ampio del gruppo, cioè Facebook e Messenger
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi